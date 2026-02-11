Depremzedelere evler faizsiz! Başkan Erdoğan açıkladı: 2 yıl ödeme yok 18 yıl sabit taksit!

Başkan Erdoğan açıklamasında,"3 artı 1 konutlarımız için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek. Bu fiyat 18 yıl boyunca sabit, yani faizsiz olacak. Peşin ödemek isteyen olursa Meclis'te düzenleme yapacağız. 484 bin liradan, neredeyse dörtte biri fiyatına vatandaşlarımız evleri alabilecek. Köy evlerinde maliyetten yüzde 50 indirim yapacağız. Ödeme 18 yıl, 8 bin 100 lira taksitle olacak. İsteyen 448 bin liradan peşin alabilecek."ifadelerine yer verdi.