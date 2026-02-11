Depremzedelere evler faizsiz! Başkan Erdoğan açıkladı: 2 yıl ödeme yok 18 yıl sabit taksit!

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada afet konutlarının ödeme planını açıkladı. Buna göre konut bedelinin yüzde 65'i devlet tarafından karşılanacak. Ödemeler 2 yıl sonra başlayacak ve 18 yıl boyunca sabit, faizsiz taksitlerle yapılacak. Başkan Erdoğan açıklamasında, "455 bin konutun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Yüzde 65'ini devletimiz ödüyor." sözleriyle destek paketinin detaylarını aktardı.

Başkan Erdoğan açıklamasında,"3 artı 1 konutlarımız için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek. Bu fiyat 18 yıl boyunca sabit, yani faizsiz olacak. Peşin ödemek isteyen olursa Meclis'te düzenleme yapacağız. 484 bin liradan, neredeyse dörtte biri fiyatına vatandaşlarımız evleri alabilecek. Köy evlerinde maliyetten yüzde 50 indirim yapacağız. Ödeme 18 yıl, 8 bin 100 lira taksitle olacak. İsteyen 448 bin liradan peşin alabilecek."ifadelerine yer verdi.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda inşa edilen afet konutlarının ödeme planına ilişkin detaylar açıklandı. Yeni modele göre arsa ve altyapı maliyetleri dahil olmak üzere konut bedelinin yüzde 65'i devlet tarafından karşılanacak.

Daha önceki afet konutlarında uygulanan sistem korunurken, vatandaşlara faizsiz, sabit taksitli ve uzun vadeli ödeme imkânı sunulacak.

FAİZSİZ 2 YIL ÖDEMESİZ 18 YIL VADELİ SİSTEM

Afet konutlarında ödeme süreci anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak. Konutlar faiz uygulanmadan, 2 yıl geri ödemesiz dönem sonrası 18 yıla yayılan sabit taksitlerle ödenecek.

3+1 afet konutları için:

Taksitli satış fiyatı: 1 milyon 890 bin TL

Aylık sabit taksit: 8 bin 750 TL

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM İMKANI

Peşin ödeme seçeneğini tercih eden hak sahiplerine önemli oranda indirim sağlanacak. Peşin ödemede konut satış fiyatının yaklaşık dörtte biri tutarında ödeme yapılacak.

Peşin satış bedeli:484 bin TL

Peşin ödeme yapmak isteyen depremzede vatandaşlara kamu bankaları aracılığıyla kredi imkanı sunulacak.

KÖY EVLERİNDE ÖDEME KOŞULLARI

Köy evleri için de benzer ödeme sistemi uygulanacak. Ödeme takvimi anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak ve faizsiz şekilde 18 yıl vadeli ödeme planı sunulacak.

Köy evleri için:

Taksitli satış fiyatı: 1 milyon 750 bin TL

Aylık sabit taksit: 8 bin 100 TL

KÖY EVLERİNDE PEŞİN ÖDEME AVANTAJI

Köy evlerinde de peşin ödeme tercih edenlere yüzde 74 oranında indirim uygulanacak.

Peşin satış bedeli: 448 bin TL

Peşin ödeme için kamu bankaları kredi desteği sağlayacak.

ÖNCEKİ AFETLERDE DE BENZER MODEL UYGULANDI

Yetkililer, geçmiş afetlerde de benzer ödeme kolaylıklarının sağlandığını vurguladı. Deprem, sel ve yangın gibi afetler sonrası vatandaşlara faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz ve 18 yıla varan vadelerde ödeme imkânı sunuldu.

İzmir depremi sonrası afet konutlarında aylık taksitler 1.600 TL, Elazığ'da 1.060 TL olarak uygulanırken, Giresun'daki sel felaketinin ardından inşa edilen konutlarda aylık taksitler 1.400 TL olarak belirlendi.