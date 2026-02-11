Depremzedelere evler faizsiz! Başkan Erdoğan açıkladı: 2 yıl ödeme yok 18 yıl sabit taksit!
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada afet konutlarının ödeme planını açıkladı. Buna göre konut bedelinin yüzde 65'i devlet tarafından karşılanacak. Ödemeler 2 yıl sonra başlayacak ve 18 yıl boyunca sabit, faizsiz taksitlerle yapılacak. Başkan Erdoğan açıklamasında, "455 bin konutun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Yüzde 65'ini devletimiz ödüyor." sözleriyle destek paketinin detaylarını aktardı.
