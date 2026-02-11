Başkan Erdoğan Miçotakis'i kabul etti: Türkiye ve Yunanistan arasında 7 yeni anlaşma
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Miçotakis'i Külliye'de kabul etti. Türkiye ve Yunanistan arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi için 7 anlaşmaya imza atıldı. Ege'de çözülemeyecek bir sorun olmadığını belirten Erdoğan, "Dostum Kiryakos ile hemfikir olduğumuzu gördüm." dedi. Sıcak karşılama için teşekkür eden Yunanistan Başbakanı ise, Filistin'de iki devletli çözümden yana olduklarını ifade etti.
Ankara bugün Atina'dan önemli bir konuğu ağırladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Miçotakis'in ziyaretine geniş bir heyet eşlik etti.Başkan Erdoğan Miçotakis'i Külliye'de kabul etti
BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Miçotakis, merdivenlerde Türk ve Yunan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Miçotakis ile görüşmeye geçti.
İkili görüşme sonrası Erdoğan ve Miçotakis, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu'na başkanlık etti.
7 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI
Başkan Erdoğan ve Miçotakis, daha sonra anlaşmaların imza törenine katıldı. Türkiye ve Yunanistan arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi için 7 anlaşmaya imza atıldı.
Başkan Erdoğan: İyi niyetle çözümsüz sorun yok
İki lider imza töreninin ardından ortak basın toplantısında konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Atina'yı 7 Aralık 2023'te ziyaret etmiştim. bu ziyaretimde diyalog kanallarını açık tutma ve ilişkilerimizi geliştirme noktasında mutabakatımızı Atina bildirgesi ile kayıt altına almıştık. Bugün de pozitif gündem maddeleri üzerinden ilişkilerimizi nasıl ileriye taşıyabileceğimizi etraflıca değerlendirdik. Üst düzey temasların bu noktada bizlere elverişli bir zemin sunduğunu görüyoruz.
HEDEF 10 MİLYAR DOLAR
Az önce imzaladığımız belgelerin, ilişkilerimizin zeminini daha da pekiştirmesini temenni ediyorum. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi, 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
HİÇBİR SORUN ÇÖZÜMSÜZ DEĞİLDİR
İki ülkenin iş konseyleri de bir araya gelerek iş fırsatlarını değerlendirdiler. Sayın Başbakan ile görüşmemizde, Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin tutumumuzu bir kez daha açık ve samimi bir şekilde ele aldık. Biz bu hususta öteden beri şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefilli olmakla birlikte, uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun. Değerli dostum ile bu konuda hemfikir olduğumuzu memnuniyetle görüyorum. İlişkilerimizin diğer tüm alanlarında 2023 yılından bu yana sağladığımız ivme gibi, Ege'de birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü noktasında da ilerleme kaydedilebileceğine inanıyorum. Ayrıca terörle ve organize suçlarla mücadele konusundaki beklentilerimizi Sayın Başbakan ile bir kez daha paylaştım. Münasebetlerimizin beşeri unsurunu teşkil eden azınlıklar konusunda tarihi sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim imkanlarından tam olarak yararlandırılması konusundaki beklentilerimizi Sayın Başbakan'a ilettim.
"İSRAİL'İN SON KARARLARINI REDDEDİYORUZ"
İki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan, güvenlik ve istikrara tehdit teşkil eden birçok gelişmeyle karşı karşıyadır. Türkiye olarak, Avrupa'da son dönemde başlatılan savunma girişimlerinde yer almamızın müşterek menfaatimize olduğunu düşünüyoruz. Sayın Başbakan ile Gazze'deki ateşkes süreci ve barış planı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İsrail'in Batı Şeria'da kontrolünü genişletmeye ve Filistin yönetimini zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz. Bu konuda, dünyanın önde gelen ülkeleri gibi bizim ve kardeş ülkelerin tutumu ortadadır. Bu vesileyle şunu bilhassa vurgulamak isterim: Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar, Filistin meselesine iki devletli temel üzerinde adil bir çözüm bulunmasından geçiyor. Bu tutumumuzu savunmaya devam edeceğiz. 2025-2026 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olan Yunanistan'ın, bölgemizin menfaati bakımından iki devletli çözüm perspektifini Konseyin gündeminde tutacağına inanıyoruz. Keza Suriye'de istikrarın tesisi ve bu kardeş ülkenin bölgede barışa katkı sunan bir konuma süratle ulaşması için yapılabileceklere değindik
Miçotakis'in açıklamalarından satır başları:
Sıcak konukseverlik için teşekkür ediyoruz. Ne zaman gelsek aynı şekilde karşılanıyoruz.
Yunanistan iki devletli çözümden yana. Oluşturulacak yeni yönetimde Filistin'in olmasını destekliyor.
Bu arada Miçotakis, görüşmeye gelişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile tokalaştı.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç da katıldı.