Kuruluş Orhan yeni bölüm: Sultan Orhan’ın Allah’a teslimiyeti Flavius’u etkiledi

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın ve başrolünü Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği dizi, bu sahneyle gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

Sultan Orhan, kendisine meydan okuyan Flavius'a bir ayet okuyarak sükunetle karşılık verdi.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle hem sarayda hem de uçlarda tansiyonu zirveye taşıyor. İç savaşın eşiğine gelen Bursa'da Sultan Orhan, bu hain planları bozmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

ATV CANLI YAYIN

Alplerin ileri atılmasına engel olan Sultan Orhan, yüzünü Flavius'a dönerek sükûnetini bozmadı. Flavius'un "Bana korkmadığını söyleme" sözlerine karşılık Orhan Bey'in okuduğu ayet sahneye damgasını vurdu: "Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur."

Bu sözler karşısında Flavius'un zihni altüst oldu. Savaş meydanında hesaplaşma sözü veren Flavius, "Seni savaş meydanında öldüreceğim" diyerek zikir halkasından ayrıldı.

Sultan Orhan’ın Allah’a teslimiyeti Flavius’u etkiledi

Gerilimin doruğa çıktığı anın ardından Sultan Orhan'ın Musa Baba'ya dönerek, "Affola, hususi meselelerimizle meclisi işgal ettik" sözleri ise tevazunun ve sultan duruşunun altını bir kez daha çizdi. Duyduğu ayetin ve Yunus Emre'nin ilahisinin ardından zihninde geçmişten görüntüler canlanan Flavius'un iç dünyasındaki kırılma, önümüzdeki bölümlere dair büyük soru işaretleri bıraktı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.