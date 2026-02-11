Başkan Erdoğan'dan Gazze Barış Kurulu açıklaması: "Daha bize davet gelmedi"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Gazze Barış Kurulu'na katılmasına ilişkin henüz bir davet gelmediğini bildirdi.

Başkan Erdoğan'dan Gazze Barış Kurulu açıklaması

"DAHA BİZE DAVET GELMEDİ"

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde kurulan ve Gazze'nin yeniden inşasını hedefleyen Gazze Barış Kurulu'na Türkiye'nin katılıp katılmayacağına yönelik soruya, "Daha bize davet gelmedi"cevabını verdi.