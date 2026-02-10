Epsterin'in öldüğü gecenin kayıtları FBI tarafından yok edildiği ortaya çıktı!

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Epstein'in ölümüne dair basın açıklamasının tarihinin 9 Ağustos 2019 olarak göründüğü, Bakanlığın ise bunun taslaktaki bir yazım hatası olduğunu açıkladığı tespit edildi.

Amerikalı koleksiyoncu Al Seckel'in Eylül 2010'da Epstein'a Google aramalarındaki olumsuz içerikleri 20-25 bin dolar karşılığında kaldırmayı teklif ettiği ve Epstein'ın bu teklifi kabul ettiği belirlendi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgelerde, Epstein'in ölü bulunduğu cezaevinde çalışan bir görevlinin kamera sistemlerine ilişkin sorgulandığı dikkat çekiyor.

ABD Adalet Bakanlığının Epstein soruşturması kapsamında paylaştığı belgelerdeki detaylar kamuoyuna yansımaya devam ediyor. Belgelere göre, Epstein'in 10 Ağustos 2019'da ölü bulunduğu New York'taki Manhattan Metropolita Islah Merkezi'nde görevli bir personelin, cezaevindeki kamera sistemlerine ilişkin sorgusuna yer verildi. Belgelerde adı gizlenen kişi, 2016'da cezaevindeki tüm kameraların sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, söz konusu kameraların eski olduğunu, kayıt cihazlarının sık sık arızalandığını ve tamamı analog olan sistemlerin bakımının düzenli yapılmadığını ifade ediyor.

KAYITLAR SIFIRLANDI

Kişi, dijital video kayıt cihazında (DVR) arıza meydana gelmesi halinde kameraların kayıt yapmadığını belirterek, "DVR 2" sisteminde 29 Temmuz 2019'da arıza oluştuğunu, 8 Ağustos'ta cihazın ana kartının bozulduğunu ve Epstein'in ölü bulunduğu 10 Ağustos'ta ise sabit diskte arıza yaşandığını ifade ediyor. Ellerinde iki yeni sabit disk bulunduğunu ancak bunların takılması halinde mevcut verilerin silineceğini kaydeden kişi, cezaevi müdürünün görüntüleri talep ettiğini ve kendisine DVR'nin yeniden kurulması talimatı verildiğini aktarıyor.

DVR'yi yeniden kurmak amacıyla arızalı diskleri sökmeye başladığını belirten kişi, cihazın yerinden çıkarılmasının ise bir ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisi tarafından gerçekleştirildiğini ifade ediyor. Söz konusu kişi ayrıca, her iki sabit diskin değiştirilmesi halinde sistemdeki tüm verilerin silineceğini bildiğini ve bu durumu cezaevi personeline önceden ilettiğini dile getiriyor.

ARAMA SONUÇLARINA MÜDAHALE

Dosyalarda ayrıca, Epstein ile Amerikalı koleksiyoncu Al Seckel arasında Eylül 2010'da geçen bir görüşmeye yer veriliyor. Buna göre Seckel'in, Epstein'a Google aramalarında hakkında çıkan olumsuz içeriklerin kaldırılmasını isteyip istemediğini sorduğu görülüyor. İkili arasındaki e-posta yazışmalarında, Seckel'in söz konusu işlemi yaklaşık 20-25 bin dolar karşılığında yapabileceğini ilettiği, Epstein'ın da bu teklifi kabul ettiği anlaşılıyor.

Konuya ilişkin ayrıntıları sormaya devam eden Seckel'in, e-postalardan birinde, "İnternet sitelerini hackleyerek tüm bu saçmalıkları ortadan kaldırmamıza 'evet' mi dedin, yoksa ada meselesi için mi, yoksa her şeye evet diyerek cimri mi davrandın? ;-)"ifadelerini kullandığı görülüyor.

Seckel, planın "olumlu makalelerin olumsuz makalelerin yerini alması" esasına dayandığını belirterek, Epstein isminin bir makalede, blogda ya da benzeri platformlarda yer alması ve "onaylanmaması" halinde içeriğin kaldırılacağını ya da ilgili bağlantının başka bir konuya ilişkin olumsuz bir makaleye yönlendirileceğini kaydediyor. Son olarak Seckel "Doğru arkadaşların olduğunda teknoloji eğlenceli değil mi?" yorumunu yapıyor.