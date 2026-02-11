Beşiktaş Oh diyecek!
Beşiktaş’ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh’un sahadaki etkisi kulübü harekete geçirdi. Siyah-beyazlılar, genç futbolcunun yarattığı ilgiyi fırsata çevirerek Uzakdoğu pazarına açılmayı ve Seul başta olmak üzere Güney Kore’de Kartal Yuvası mağazalarıyla yeni gelir kaynakları oluşturmayı planlıyor.
Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlılara yalnızca sahada değil, kulüp ekonomisinde de yeni kapılar açmaya hazırlanıyor. Genç futbolcunun yarattığı etki, yönetimi Uzakdoğu merkezli bir büyüme planı için harekete geçirdi.
OH RÜZGARI SINIRLARI AŞTI
Alanyaspor karşılaşmasında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen ve attığı röveşata golüyle takımına kritik puanı getiren Oh, kısa sürede ülkesinde de gündem oldu. Güney Kore basınında geniş yer bulan performans, oyuncunun yalnızca sportif değil ticari değerini de ortaya koydu.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Beşiktaş yönetimi, oluşan ilgiyi kalıcı bir fırsata dönüştürmek için temaslara başladı. Alanyaspor mücadelesini tribünden takip eden Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee ile yapılan görüşmede, kulübün Uzakdoğu'da daha görünür hale gelmesini amaçlayan projeler masaya yatırıldı.
HEDEF: UZAKDOĞU PAZARI
Siyah-beyazlılar, özellikle Güney Kore merkezli bir pazarlama hamlesiyle markasını bölgede konumlandırmayı planlıyor. Konsolos Lee'nin de projelere destek vermeye hazır olduğu öğrenilirken, kulüp yönetimi bu açılımın hem taraftar tabanını genişletmesini hem de yeni gelir kalemleri oluşturmasını bekliyor.
SEUL'E KARTAL YUVASI
Planların en dikkat çeken ayağını ise mağazalaşma oluşturuyor. Yönetim, Güney Kore'nin iki büyük şehrinde Kartal Yuvası mağazası açmayı hedeflerken ilk adres olarak başkent Seul öne çıkıyor. Yaklaşık 24 milyonluk metropol, kulübün Asya'daki vitrini olarak görülüyor.
SAHADAN EKONOMİYE UZANAN HAMLE
Beşiktaş cephesinde Oh transferinin sadece kadroyu güçlendiren bir adım olmadığı, aynı zamanda kulübün global marka değerini büyütebilecek stratejik bir hamleye dönüştüğü yorumları yapılıyor. Siyah-beyazlılar, genç golcünün yarattığı etkiyi sportif başarıyla destekleyerek uluslararası alanda daha güçlü bir konum hedefliyor.