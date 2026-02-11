Beşiktaş Oh diyecek!

OH RÜZGARI SINIRLARI AŞTI Alanyaspor karşılaşmasında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen ve attığı röveşata golüyle takımına kritik puanı getiren Oh, kısa sürede ülkesinde de gündem oldu. Güney Kore basınında geniş yer bulan performans, oyuncunun yalnızca sportif değil ticari değerini de ortaya koydu.

Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlılara yalnızca sahada değil, kulüp ekonomisinde de yeni kapılar açmaya hazırlanıyor. Genç futbolcunun yarattığı etki, yönetimi Uzakdoğu merkezli bir büyüme planı için harekete geçirdi.



YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ



Beşiktaş yönetimi, oluşan ilgiyi kalıcı bir fırsata dönüştürmek için temaslara başladı. Alanyaspor mücadelesini tribünden takip eden Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee ile yapılan görüşmede, kulübün Uzakdoğu'da daha görünür hale gelmesini amaçlayan projeler masaya yatırıldı.

HEDEF: UZAKDOĞU PAZARI



Siyah-beyazlılar, özellikle Güney Kore merkezli bir pazarlama hamlesiyle markasını bölgede konumlandırmayı planlıyor. Konsolos Lee'nin de projelere destek vermeye hazır olduğu öğrenilirken, kulüp yönetimi bu açılımın hem taraftar tabanını genişletmesini hem de yeni gelir kalemleri oluşturmasını bekliyor.