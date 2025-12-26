Özbek’ten net mesaj: Galatasaray’ın bahisten kasasına 5 kuruş girmedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek bahisle ilgili, "Kulübünün bahisle ne ilişkisi olabilir? Bir haber sitesi üzerinden sponsorluk yaptık. Türkiye Futbol Federasyonuna 'Yapabilir miyiz?' diye sorduk. TFF, 'Yapabilirsiniz.' deyince yaptık. Ertesi gün Federasyon fikrini değiştirdi, 'Yapamazsınız. Bu yasaklı bir site' dedi. Biz de aynı gün sözleşmeden çıktık. Galatasaray'ın kursağından 5 kuruş para girmemiştir" dedi. Özbek, "Bahisle ilgili bizim takımımızdan da olan bazı futbolcularla ilgili yürütülen bir soruşturma var. Futbolcuların bahis oynaması yasak. Oynayan, tespit edilen kardeşlerimiz disiplin cezalarını aldılar. Yasa dışı bahisle Galatasaray'ın hiçbir işi olmaz. Kimse Galatasaray'ı bu işlerle ilişkilendirmeye kalkmasın. Bizim bu taraklarda bezimiz yok" dedi. Dursun Özbek, Galatasaray'ın kasasına bahisten 5 kuruş para girmediğini söyledi.