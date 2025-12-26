Gaziantep’te Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu açıldı

Gaziantep'te büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, toplam 4 bin 300 metrekarelik alanda inşa edilen ve basketbol, voleybol ile hentbol başta olmak üzere tüm salon sporlarına ev sahipliği yapacak olan Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu için açılış töreni yapıldı. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Çağımızın en büyük tehlikelerinden biri obezite.

Abur cuburdan uzak duralım, spor yapalım. Hep birlikte; büyüyen, gelişen ve güçlenen Türkiye için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Büyük ve Güçlü Türkiye yolunda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Açılış töreni ile birlikte 55 branştan 40 bin sporcunun katılacağı 4. Gazi Oyunları'nın da startı verildi.