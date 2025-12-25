Galatasaray’dan kanat hamlesi! Ajax’lı Mika Godts radar altında

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında kadrosuna kanat takviyesi yapmak istiyor. Galatasaray'ın hedefindeki isimlerden birinin de Ajax forması giyen Belçikalı sol kanat oyuncusu Mika Godtz olduğu ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı scoutların genç yıldızın maçlarını bir süredir takip ettiği ve oyuncu hakkında olumlu rapor verdikleri öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelen raporları inceledikten sonra transfer hakkında son kararını verecek. Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maçta forma giyen Godtz, 7 gol atarken 8 de asist yaptı. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan genç yıldızın sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Godtz, Belçika Milli Takımı alt yaş gruplarında 16 kez forma giydi. 2 gol attı.

