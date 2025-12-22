Ligin paşası Cimbom: Son 3 yılın şampiyonu 2025’i de lider olarak bitirdi

Cimbom seriye bağladı... Sarı-Kırmızılılar konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek arka arkaya 3. galibiyetini elde etti. Böylece Galatasaray 1 günlüğüne Fenerbahçe'ye verdiği liderliği geri aldı. Maça hızlı bir başlangıç yapan Cimbom 9. dakikada 1-0 öne geçti. Barış Alper'in pasında Yunus Akgün sol ayağıyla yaptığı vuruşla skoru 1-0 yaptı. 23'te Yunus Akgün'ün sol ayağıyla yaptığı volede top auta gitti. 27'de Barış Alper'in ortasında Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti. 33'te Alper'in vuruşunda Gianniotis topu kornere çeldi. 37'de Yunus'un sert şutunda Gianniotis üzerine gelen topu çeldi. 44'te Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci yine başarılıydı. 47'de Sallai'nin ortasında Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda top dışarı gitti. 54'te Icardi'nin şutunu kaleci çıkardı. 58'te Icardi'nin vuruşunda top auta gitti. 82'de Yunus Akgün'ün geri pasında Sara çalımlarla ceza sahasına girdi ve sağ ayağıyla yaptığı vuruşla Galatasaray 2-0 öne geçirdi. 88'de Icardi yaptığı vuruşla Cimbom'un zaferini ilan etti: 3-0.

MİLAN BAROS ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Milan Baros, müsabakayı statta izledi. Önce ultrAslan'ın olduğu kuzey tribününde sete çıkan Baros, sonrasında sahaya inerek taraftarlara "üçlü" çektirdi. Baros, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.