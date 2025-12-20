SON DAKİKA
Beşiktaş Dortmund'da forma giyen milli yıldızın peşinde

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, 27 yaşındaki Salih Özcan’ı kadrosuna katmak için büyük uğraş veriyor.

Giriş Tarihi :20 Aralık 2025
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, devre arası transfer döneminde orta sahaya takviye yapılması için yönetimle sürekli temas halinde... Yalçın'ın listesindeki isimlerden biri de Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki milli yıldız Salih Özcan... Siyah-Beyazlı Yönetimin önümüzdeki günlerde yıldız oyuncunun menajeri ile bir araya geleceği ve transferin masaya yatırılacağı öğrenildi. Bu sezon Dortmund'da 4 maçta sadece 21 dakika süre bulan Salih'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

DÜNYA KUPASI AYRINTISI
Alman ekibinin sözleşme uzatmayı düşünmediği belirtilirken Dünya Kupası kadrosunda olmak isteyen Salih'in de oynayacağı bir takıma gitmek istediği aktarıldı. 27 kez A Milli Takım'da görev alan tecrübeli oyuncu, 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Salih, 2022 yılında Köln'den Dortmund'a 5 milyon euroya transfer oldu.

KOLAYLIK SAĞLAYACAK
SALIH Özcan, 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Dortmund'un yıldız oyuncuyu isteyen kulüplere kolaylık sağlayacağı Alman medyasında yer alıyor.

