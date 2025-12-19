Beşiktaş’ta Rafa Silva çıkmazı

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi iyice kördüğüm olmaya başladı. Geçtiğimiz hafta içi idmanlara çıkmama inadından vazgeçen Portekizli yıldız için "Acaba buzlar eriyor mu?" yorumları yapılmıştı. Ancak Rafa Silva, Sergen Yalçın'ın "Seni Trabzon'a götürelim" teklifini geri çevirmiş ve maçlarda oynamama isteğini net şekilde ortaya koymuştu. Bu durumda yıldız futbolcuyla yollarını döneminde en iyi şartlarda ayırmak isteyen yönetim şu ana kadar beklediği teklifleri alamadı. Başkan Serdal Adalı önceki gün yaptığı açıklamada, Rafa Silva'ya verilen imza paralarını da dikkate aldıklarını belirtmiş ve 15 milyon euroluk bonservis geliri beklentisinde olduklarını söylemişti. Ancak şu ana kadar bu rakamı vermeyi kabul eden bir kulüp çıkmış değil. Ayrıca menajerler tarafından kulübe ulaşan tekliflerin de çok komik bulunduğu ve hemen geri çevrildiği ifade edildi. Bu durumda Beşiktaş'ı ara transferde yeni bir Rafa krizi bekliyor. Başkan Adalı'nın bu krize nasıl çözüm bulacağı büyük bir merak konusu.