Samsun ilk 8 takım içinde tamamlamaya çalışacak! Düdük Finlandiyalı hakemde

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında bugün deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile mücadele edecek. Mainz Arena'daki karşılaşma, saat 23:00''te başlayacak mücadeleyi Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Hedefimiz iyi bir oyun ve mücadeleyle buradan galip ayrılmak" diye konuştu.

Giriş Tarihi :18 Aralık 2025
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında bugün deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile mücadele edecek. Mainz Arena'daki karşılaşma, saat 23:00''te başlayacak mücadeleyi Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek. Konferans Ligi'nde Samsunspor, topladığı 10 puanla 6. haftaya averajla 5. sırada girdi. Tarihinde lik kez katıldığı ligde üst tura çıkmayı garantileyen Kırmızı-Beyazlı ekip kazanarak hem grup aşamasını ilk 8 takım içinde tamamlayı hem de play-off oynamadan bir üst tura çıkmayı hedefliyor.


TEK HEDEF GALİBİYET
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'ndeki Mainz maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, "Her maçta olduğu gibi Mainz maçına da kazanmak için çıkacağız. Ligde son sırada olsalar da Bayern Münih'ten puan alarak ne kadar tehlikeli bir takım olduklarını gösterdiler. Hedefimiz iyi bir oyun ve mücadeleyle buradan galip ayrılmak" diye konuştu.

