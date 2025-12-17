İzmir'de iğrenç görüntü! Börek tezgahlarında fare cirit attı: İş yeri mühürlendi
İzmir’in Buca ilçesinde bir börekçinin cam vitrininde böreklerin üzerinde gezen fare cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından zabıta ekipleri gece yarısı operasyonuyla işletmeyi mühürledi.
İzmir'in Buca ilçesinde bir börekçide kaydedilen iğrenç görüntüler adeta mide bulandırdı. Vitrinde, böreklerin üzerinde gezen fareyi gören vatandaşlar o anları saniye saniye kaydederken, belediye ekipleri gece yarısı operasyonuyla işletmeyi mühürledi.
CAM VİTRİNDE FARE CİRİT ATIYOR
Olay, Buca ilçesi Şirinyer semtindeki bir börekçide meydana geldi. İşletmenin önünden geçen vatandaşlar, tezgahtaki ürünlerin bulunduğu cam vitrinde bir farenin cirit attığını fark etti. Börek tepsilerinin arasında rahat tavırlarla gezen fareyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, hijyen skandalını gözler önüne serdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler mide bulandırdı.
"TÜM ÜRÜNLERİ ÇÖPE ATTIK"
Görüntülerin tepki çekmesi üzerine işletme yetkilileri, olayın ardından mekanın ilaçlandığını savundu. Tedbir amaçlı olarak içeride bulunan tüm unlu mamullerin ve malzemelerin imha edilerek çöpe atıldığını iddia eden işletme, gerekli hijyen çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.