Boşanma aşamasındaki eşi önce darp edip silah çekmişti! Şiddet mağduru kadın konuştu: Uyuşturucusu ve şiddeti her zaman devam etti
İstanbul Kağıthane'de hakkında uzaklaştırma kararı aldığı Bilal E. tarafından sokak ortasında önce darp edildi ardından silah başına dayandı. Yağmur E. çevreden yardım isteyerek 'Polis çağırın' diyerek ağladı. Bilal E. polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Yağmur E. yaşananları bir bir anlattı.
İstanbul Kağıthane'de Yağmur Serin E. (21) daha önceden hakkında uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Bilal E. (21) tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp edildi. Kadının 'Yardım edin, polis çağırın' diye ağladığı olayda Bilal E., elindeki silahı kadının başına dayadı. Müdahale etmek isteyen çevredekileri de silahla tehdit eden ve sonrasında polis tarafından yakalanan Bilal E. tutuklandı. Yaşananları anlatan Yağmur Serin E., "Tecavüz oldu. Hamile kaldığımı öğrendim. Şikayet etmemden korktu. Evlenmek istedi, kandırdı, evlendik. Sonra şiddeti başladı. Olay günü 'Seni öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim' diye tehdit etti. Böyle bir insanla yuva kurduğum için çok pişmanım" dedi.
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE AYRILDI
Olay, 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yağmur Serin E., şiddetli geçimsizlik nedeniyle Bilal E.' den ayrıldı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ailesiyle yaşamaya başlayan Yağmur Serin E. ise çocuklarını boşanma aşamasında olduğu eşinin görmesi için eve götürdü. Çocuk eve girdikten sonra dışarı çıkan Yağmur Serin E.'nin arkasından gelen Bilal E. kadına konuşmak istediğini söyledi. Kadının konuşmayı reddetmesi üzerine ısrarına devam eden Bilal E. bir süre sokakta bekledi.
KADINI DARP EDİP BAŞINA SİLAH DAYADI
Bilal E. ardından kadını arabanın arkasına sıkıştırarak darbetmeye başladı. Vatandaşların gözü önünde tekme ve yumruklarla saldıran Bilal E., kadına küfür de etti. Kadının bağırarak ağladığı olay sırasında bazı vatandaşların müdahale etmesi üzerine Bilal E., silahını çekti. Kadının başına silah dayayan Bilal E. ardından da çevredeki vatandaşları tehdit etti. Daha sonra aşağı doğru koşarak sokaktan uzaklaşan Bilal E., bir süre sonra gözden kayboldu. Kadının 'Polis çağırın, yardım edin' diyerek ağladığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI
Olayın ardından Yağmur Serin E.'nin emniyete giderek eşi Bilal E.'den şikayetçi olması üzerine polis ekipleri Bilal E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Bilal E. emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilal E., çıkarıldığı mahkemede 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Tehdit hakaret' suçlarından tutuklandı.