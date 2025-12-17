Inter'in yıldızı Fenerbahçe maçında!
Inter'in 22 yaşındaki orta sahası Andy Diouf, Fenerbahçe Beko maçını takip etti. Görüntüler sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yarattı.
Inter'in yıldız oyuncusu Andy Diouf'dan çarpıcı bir hareket geldi.
Fransız oyuncu, Euroleague'de Fenerbahçe Beko - Panathinaikos arasında oynanan mücadeleyi yerinden takip etti.
Fenerbahçe Maskotu Yellow ile fotoğraf çekilen oyuncu, sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yarattı.
20 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
22 yaşındaki orta saha, Inter ile bu sezon 7 maçta 155 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti. Diouf, sezon başında Lens'ten 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.