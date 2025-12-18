PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe orta sahaya 3 Hollandalı yıldızdan birini transfer etmek istiyor

Fenerbahçe, Feyenoord’tan Quinten Timber, Ajaxlı Kenneth Taylor ve PSV’den Joey Veerman için masada... Yönetim, Ocak ayında bir yıldızı İstanbul’a indirmenin planını yapıyor

Giriş Tarihi :18 Aralık 2025
Fenerbahçe orta saha transferini Hollanda'dan yapmayı planlıyor. Sarı Kanarya, Feyenoord forması giyen 24 yaşındaki Quinten Timber'ın menajeriyle transfer pazarlıklarını sürdürüyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız oyuncu İngiltere'den başka takımların da transfer listesinde bulunuyor. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu bir başka yıldız ise Ajax forması giyen 23 yaşındaki Hollandalı Kenneth Taylor...

2027'DE SONA ERİYOR

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız için de temaslar devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de PSV'de top koşturan Joey Veerman da orta saha transferi için adaylar arasında gösteriliyor. 27 yaşındaki yıldız futbolcuya Fenerbahçe'nin dışında Premier Lig takımlarının da ilgisi bulunuyor... 3 orta sahadan birini renklerine katmak isteyen Fenerbahçe'nin en az 25 milyon Euro'yu kasasından çıkarması bekleniyor.

