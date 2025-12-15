Sergen Yalçın dünkü hakem kararlarını çok sert sözlerle eleştirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 3-3 biten karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum, 70 dakika eksik oynadık. Kulübede hücumcu yoktu, hep orta saha ve defans vardı. Hepsi çok mücadele etti. Oynanan oyun, beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz. Şanslıyız. Bugün bir tiyatro vardı. Maç falan oynanmadı. Tiyatro sahnesi vardı" diye konuştu.

KONUŞURSAM CEZA ALACAĞIM

Sergen Yalçın, "1. dakikada sarı kart, 4. dakikada sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini. Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Futbol değil tiyatroydu bugün. İlk 30 dakikada 3-1 öndeyiz, kolay bir oyun, farklı bir gidişat var. Oyun kontrolü bizde. Darbe yok, şiddet yok, rakip bile kırmızı karta şaşırdı 'bu nasıl' diye. Kurulmuş bir oyundu. Bizim için 1 puan iyi" dedi.



SERGEN YALÇIN'I ÇILDIRTAN POZİSYON

Trabzonspor-Beşiktaş maçının son bölümünde Siyah-Beyazlılar müthiş bir fırsattan yararlanamadı. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Cerny'nin ara pasında çaprazdan ceza sahasına giren Jurasek rakibini geçtikten sonra müsait durumda bulunan Tammy Abraham'a pas vermeyip kendi bitirmek istedi. Ancak çaprazdan yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti. Pozisyonun soan ermesinin ardından Abraham yıkılırken, teknik direktör Sergen Yalçın ise adeta çıldırdı. Deneyimli hoca pozisyon sonrası Jurasek'e büyük tepki gösterdi.