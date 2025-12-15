ABD'de "Güllü" vakası! Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi evlerinde ölü bulundu: Aileden biri sorgulanıyor

Olay yeri (AFP)

AİLE ÜYELERİNDEN BİRİ SORGULANIYOR



Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve olayla ilgili olarak bir aile üyesinin sorgulandığını kaydetti. Yetkililer, dedektiflerin olayı cinayet kapsamında değerlendirdiğini aktardı.

Şüphelerin aile üyelerini göstermesi akıllara Güllü'nün ölümünü getirdi.

NE OLMUŞTU? 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Olay yeri (AFP)

Ünlü yönetmen Reiner, "Harry Sally ile Tanışınca", "Birkaç İyi Adam" ve "Prenses Gelin" gibi filmleriyle tanınıyordu.