ABD'li yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner evlerinde ölü bulundu. Sinema sektörünü şoke eden ölümle ilgili Amerikan basınında yer alan haberlerde emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve olayla ilgili olarak bir aile üyesinin sorgulandığını kaydetti.

ABD'de "Güllü" vakası! Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi evlerinde ölü bulundu: Aileden biri sorgulanıyor

ABD'li yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunduğu bildirildi.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde itfaiye yetkilileri, ihbar üzerine Reiner çiftinin evinde acil bir duruma müdahale edildiğini açıkladı.

ÜNLÜ ÇİFT EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

İtfaiye yetkilileri, çiftin evinde 78 yaşındaki bir erkek ve 68 yaşındaki bir kadının ölü bulunduğunu belirtti. The Associated Press ajansına konuşan emniyet yetkilileri ise ölen kişilerin Reiner çifti olduğunu ifade etti.

AİLE ÜYELERİNDEN BİRİ SORGULANIYOR

Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve olayla ilgili olarak bir aile üyesinin sorgulandığını kaydetti. Yetkililer, dedektiflerin olayı cinayet kapsamında değerlendirdiğini aktardı.

Şüphelerin aile üyelerini göstermesi akıllara Güllü'nün ölümünü getirdi.

NE OLMUŞTU?

'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Ünlü yönetmen Reiner, "Harry Sally ile Tanışınca", "Birkaç İyi Adam" ve "Prenses Gelin" gibi filmleriyle tanınıyordu.

