Son dakika! Yasa dışı bahise geçit yok: 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi!

Son dakika haberi! Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı, tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Giriş Tarihi:
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen 364 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturmuştur.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR REKLAMLARINA ERİŞİM ENGELİ

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumumuzun, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.

