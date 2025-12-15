PODCAST CANLI YAYIN
İtalyan basını Galatasaray’ın Mısırlı yıldız için harekete geçtiğini yazdı

Sarı-Kırmızılılar’ın devre arasında Liverpool’dan ayrılması beklenen 33 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini ve oyuncuya yıllık 15 milyon euro maaş teklif edeceği öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohammed Salah'ın menajeriyle temasa geçtiği ileri sürüldü. İtalya'dan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Mısırlı yıldızın menajeriyle yeniden bir görüşme yaptı. Haberde Sarı Kırmızılılar'ın Salah'a yıllık 15 milyon euroluk bir teklif yapmayı planladığı vurgulanırken, haberin detayında bazı Suudi kulüplerinin de Salah ile ilgilendiği belirtildi. Liverpool'un transferine izin vermesi halinde Salah'ın bonservisi için beklentisinin 40-50 milyon euro olacağı belirtiliyor. 2027 yılına kadar kontratı bulunan Salah'ın devre arasında ayrılması bekleniyor.

