Samsunspor Avrupa’da ilk yenilgisini aldı

Samsunspor fren yaptı.... Konferans Ligi Grup Aşaması'nda 5. maçına çıkan Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi AEK'ya evinde 2-1 yenildi. 4'te Musaba'nın içeri çevirdiği topa rakip takımdan Moukoudi ters kafa vurunca Samsunspor 1-0 öne geçti. Erken gelen golün verdiği moralle baskılı bir futbol oynayan ekibimiz devreyi 1-0 önde kapattı.

52'de aek'nın kullandığı serbest vuruşta Marin şık bir vuruşla eşitliği sağlayan golü attı: 1-1. 63'te Koita uzak köşeden yaptığı vuruşla AEK'yı 2-1 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra Samsunspor daha atak bir oyun sergilese de mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak ligde ilk yenilgisini aldı ve liderlik koltuğunu bırakmak zorunda kaldı.