Jill Biden, CBS News kanalına verdiği röportajda 28 Haziran 2024'teki tartışma programıyla ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu.

Eski ABD First Lady'si Jill Biden, eşi Joe Biden 'ın 2024 başkanlık seçimleri sürecinde Donald Trump ile katıldığı ve siyasi kariyerinin sonunu getiren tartışma programıyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Önümüzdeki günlerde yayımlanacak olan yeni anı kitabı "View from the East Wing: A Memoir" öncesinde CBS News kanalına konuşan Jill Biden, 28 Haziran 2024'teki düelloyla ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu.

"JOE'YU DAHA ÖNCE HİÇ ÖYLE GÖRMEMİŞTİM"

Pazar günü tamamı yayımlanacak olan röportajın paylaşılan kesitlerinde Jill Biden, sunucu Rita Braver'ın o gece sahnedeki durumu gördüğünde "dehşete düşüp düşmediği" sorusuna şu cevabı verdi:

"Dehşete düşmedim, korktum. Çünkü Joe'yu daha önce de daha sonra da hiç ama hiç öyle görmemiştim. Asla. O gece ne olduğunu hala bilmiyorum. İzlerken kendi kendime, 'Aman Tanrım, felç geçiriyor' dedim. Beni ölümüne korkuttu."