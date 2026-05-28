Joe Biden Trump ile düelloda adaylığı kaybetmişti! Eski First Lady ilk kez konuştu: Felç geçiriyor sandım
Eski ABD First Lady'si eşi Joe Biden'ı Demokraat Parti'nin adaylığından çektiren düelloyla ilgili ilk kez konuştu. Joe Biden, Donald Trump'la katıldığı canlı yayında ne konuşabilmiş ne de sorulara cevap verebilmiş ve partisi tarafından adaylıktan çektirilmişti. Jill, Joe'nun canlı yayında felç geçirdiğini zannettiğini söyledi.
Eski ABD First Lady'si Jill Biden, eşi Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimleri sürecinde Donald Trump ile katıldığı ve siyasi kariyerinin sonunu getiren tartışma programıyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
FIRST LADY FELÇ GEÇİRİYOR SANMIŞ
Jill Biden, canlı yayını izlerken eşinin performansından korktuğunu ve dehşete düştüğünü hatta Joe'nun felç geçirdiğini düşündüğünü söyledi.
Önümüzdeki günlerde yayımlanacak olan yeni anı kitabı "View from the East Wing: A Memoir" öncesinde CBS News kanalına konuşan Jill Biden, 28 Haziran 2024'teki düelloyla ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu.
"JOE'YU DAHA ÖNCE HİÇ ÖYLE GÖRMEMİŞTİM"
Pazar günü tamamı yayımlanacak olan röportajın paylaşılan kesitlerinde Jill Biden, sunucu Rita Braver'ın o gece sahnedeki durumu gördüğünde "dehşete düşüp düşmediği" sorusuna şu cevabı verdi:
"Dehşete düşmedim, korktum. Çünkü Joe'yu daha önce de daha sonra da hiç ama hiç öyle görmemiştim. Asla. O gece ne olduğunu hala bilmiyorum. İzlerken kendi kendime, 'Aman Tanrım, felç geçiriyor' dedim. Beni ölümüne korkuttu."
NE KONUŞABİLDİ NE CEVAP VEREBİLDİ
Haziran 2024'te Atlanta'da düzenlenen 90 dakikalık canlı yayın tartışmasında, o dönem 81 yaşında olan dönemin ABD Başkanı Joe Biden kısık bir ses tonuyla konuşmuş, kelimeleri toparlamakta zorlanmış, cümlelerin ortasında duraksamış ve zaman zaman ne söylediği anlaşılamayan, kopuk ifadeler kullanmıştı. Hatta rakibi Donald Trump bir ara, "Cümlenin sonunda ne dediğini kendisinin de bildiğini sanmıyorum" diyerek Biden ile resmen dalga geçmişti.
O DÜELLODAN SONRA ADAYLIKTAN ALINDI
Söz konusu canlı yayın performansı, Demokrat Parti içinde ve seçmenler arasında Joe Biden'ın yaşı ve zihinsel sağlığına dair var olan endişeleri tırmandırmış ve büyük bir paniğe yol açmıştı. Artan baskıların ardından Biden adaylıktan çekilmek zorunda kalmış ve yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris aday gösterilmişti.