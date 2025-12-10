Yanımızda kuzu olanlar kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyor

Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu hakkında da konuştu. Hacıosmanoğlu, "Orada yayın yapanlar güç devşirmesi yapıyor. Onları da uyardım. Gereğini yapmazlarsa, bunun sonunda ebediyen yayın hakkı onların değil" dedi.

Riva'da basın mensuplarının karşısına çıkan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu çok önemli ve çok sert açıklamalar yaptı. İşte satır başları: "Dünyanın öteki ucunda biz milli duyguları yaşarken Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar milli duyguları yaşayamamamıza sebep oldular. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar."

"YÜCE TÜRK MİLLETİ GÖRÜYOR"

"Tüm kulüplere eşit mesafedeyiz. 3. Lig ile Süper Lig arasında bizde fark olmadı hepsine aynı değeri verdik. Buradaki amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Edemeyeceğimizi anladığımız anda hiçbir arkadaşımızın burada durma niyeti yok. Üzülerek görüyorum ki, futbol ailesi içinde operasyonlar derinleştikçe panik havası esmeye başlıyor. Bunu da yüce Türk milleti görüyor. Konuşmalara, tavırlara yansıyor. Ne yansırsa yansısın, girdiğimiz bu yolda tırnak kadar müsamaha göstermeyeceğiz."

"HAKEMLER TRAVMAYA UĞRADI"

"Bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi karşımızda dostluk mesajları veriyorlar. Abi-kardeş diyoruz, beraber hizmet edeceğiz Türk futboluna diyoruz. Kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar. O zaman bizim de vereceğimiz bir cevap var. Türk futbolunda bu temizlik harekatı başladıktan sonra hakemler büyük travmaya uğradı. Hakem hatası olur ama VAR'daki hatayı kabul etmem."