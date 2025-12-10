SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yanımızda kuzu olanlar kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu çok önemli ve çok sert açıklamalar yaptı. “Futbol ailesi içinde operasyonlar derinleştikçe panik havası esmeye başlıyor. Bizi eski federasyon yönetimleriyle karıştırmasınlar. Herkese eşit mesafedeyiz” “Bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi karşımızda dostluk mesajları veriyorlar. Ama kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar. Biz de cevabını veriyoruz" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2025
Yanımızda kuzu olanlar kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu hakkında da konuştu. Hacıosmanoğlu, "Orada yayın yapanlar güç devşirmesi yapıyor. Onları da uyardım. Gereğini yapmazlarsa, bunun sonunda ebediyen yayın hakkı onların değil" dedi.

Riva'da basın mensuplarının karşısına çıkan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu çok önemli ve çok sert açıklamalar yaptı. İşte satır başları: "Dünyanın öteki ucunda biz milli duyguları yaşarken Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar milli duyguları yaşayamamamıza sebep oldular. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar."

"YÜCE TÜRK MİLLETİ GÖRÜYOR"
"Tüm kulüplere eşit mesafedeyiz. 3. Lig ile Süper Lig arasında bizde fark olmadı hepsine aynı değeri verdik. Buradaki amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Edemeyeceğimizi anladığımız anda hiçbir arkadaşımızın burada durma niyeti yok. Üzülerek görüyorum ki, futbol ailesi içinde operasyonlar derinleştikçe panik havası esmeye başlıyor. Bunu da yüce Türk milleti görüyor. Konuşmalara, tavırlara yansıyor. Ne yansırsa yansısın, girdiğimiz bu yolda tırnak kadar müsamaha göstermeyeceğiz."

"HAKEMLER TRAVMAYA UĞRADI"
"Bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi karşımızda dostluk mesajları veriyorlar. Abi-kardeş diyoruz, beraber hizmet edeceğiz Türk futboluna diyoruz. Kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar. O zaman bizim de vereceğimiz bir cevap var. Türk futbolunda bu temizlik harekatı başladıktan sonra hakemler büyük travmaya uğradı. Hakem hatası olur ama VAR'daki hatayı kabul etmem."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette zam masası kuruluyor! En güçlü senaryo 28 bin lira
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Takas Bank
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve 2 şüpheli gözaltında!
Tehlike çanları Aslan için çalıyor! Monaco - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU
İnternette gördüğü ilan Diva’yı şaşkına çevirdi: Tekne Bülent Ersoy’un batan teknesidir!
Türk Telekom
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten SDG Suriye’de tehdittir uyarısı: 10 Mart mutabakatına uyun!
Kurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’a kesin ihraç talebi: TAKVİM’e konuştu disipline sevk edildi
Tony Blair Gazze konseyinden çıkarıldı mı? Netanyahu ile gizli görüşme iddiası
Galatasaray ve Fenerbahçe 2 yıldızın transferinde karşı karşıya!
Başkan Erdoğan’dan İsrail ve YPG’ye uyarı Şam’a destek: Suriye’den sonra sıra Filistin’de
Trump Başkan Erdoğan’a övgüler yağdırdı: Çok çetin bir adam, çok seviyorum | Avrupalı liderleri topa tuttu
Polis Emre Albayrak’ın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar...
YPG’ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | Terörsüz Bölgeye Abdi-İsrail sabotajı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Fenerbahçe sözleri ve Okan Buruk’a yanıt!
Yunanistan-Hafter krizi: Türkiye ile mutabakatı bırak diktesi! Atina’nın hayalleri suya düştü
Ateşkeste ikinci aşama için tarih verildi! İsrail basınından iddia: Trump daha fazla çekilme isteyecek
Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede
Gözleri KaraDeniz’in Havva’sı Ebru Aykaç’ın kızına bakın: Güzellik genetik!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Fenerbahçe’den dünya yıldızları için flaş hamle! Fenerbahçe'den dünya yıldızları için flaş hamle! Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede Diploma davasında İmamoğlu’nu terleten dilekçe sorusu! Durumum yok dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi Diploma davasında İmamoğlu'nu terleten "dilekçe" sorusu! "Durumum yok" dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi Futbolda bahis soruşturmasında MASAK’ın hazırladığı rapor ortaya çıktı! Futbolda bahis soruşturmasında MASAK'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Fenerbahçe sözleri ve Okan Buruk’a yanıt! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri ve Okan Buruk'a yanıt! YPG’ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | Terörsüz Bölgeye Abdi-İsrail sabotajı YPG'ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | "Terörsüz Bölge"ye Abdi-İsrail sabotajı