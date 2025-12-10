Cumhurbaşkanımıza ve savcımıza teşekkürler

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bahis soruşturması hakkında da konuştu. Hacıosmanoğlu, "Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar için, takımlarımızın emeklerinin karşılığını sahada alması için. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İradesi, Türk futbolunun temizlenmesi adına. Biz sportif cezalar veriyoruz. Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum; cesur, cesaretli, titiz şekilde Türk futbolunu bataklıktan kurtarma mücadelesinden dolayı" açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bahis operasyonunda yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ediyor.

