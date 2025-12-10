Cimbom 24 takım arasına girebilmek için 2 maçtan birini kazanmalı!

Şampiyonlar Lig'nde üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle ilk 24 yolunu zora sokan Galatasaray kalan iki maçında Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak. Cimbom'a diğer maçların sonuçlarına göre kalan 2 maçta 1 puan yetmeyebilir. Cimbom 24 takım arasına kalabilmesi için zorlu 2 maçtan birini kazanıp puanını 12'ye yükseltmesi gerekebilir.

SALLAİ SAĞ BEKE DAVİNSON STOPERE

Okan Buruk cezası nedeniyle son 2 resmi maçta yararlanamadığı Rolland Sallai'yi Monaco maçında sağ bekte görevlendirdi. Macar futbolcunun takıma dönmesiyle son 2 maçta sağ bek oynayan Davinson Sanchez de stopere geri döndü.