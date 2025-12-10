SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cimbom 24 takım arasına girebilmek için 2 maçtan birini kazanmalı!

Devler Ligi’nde 6 maç sonunda 9 puanda kalan Cimbom’a artık 1 puan yetmeyebilir. Aslan’ın 24’e kalmak için M. City ya da A. Madrid’i yenmesi gerekebilir

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2025
Cimbom 24 takım arasına girebilmek için 2 maçtan birini kazanmalı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyonlar Lig'nde üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle ilk 24 yolunu zora sokan Galatasaray kalan iki maçında Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak. Cimbom'a diğer maçların sonuçlarına göre kalan 2 maçta 1 puan yetmeyebilir. Cimbom 24 takım arasına kalabilmesi için zorlu 2 maçtan birini kazanıp puanını 12'ye yükseltmesi gerekebilir.

SALLAİ SAĞ BEKE DAVİNSON STOPERE

Okan Buruk cezası nedeniyle son 2 resmi maçta yararlanamadığı Rolland Sallai'yi Monaco maçında sağ bekte görevlendirdi. Macar futbolcunun takıma dönmesiyle son 2 maçta sağ bek oynayan Davinson Sanchez de stopere geri döndü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette zam masası kuruluyor! En güçlü senaryo 28 bin lira
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Takas Bank
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve 2 şüpheli gözaltında!
Tehlike çanları Aslan için çalıyor! Monaco - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU
İnternette gördüğü ilan Diva’yı şaşkına çevirdi: Tekne Bülent Ersoy’un batan teknesidir!
Türk Telekom
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten SDG Suriye’de tehdittir uyarısı: 10 Mart mutabakatına uyun!
Kurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’a kesin ihraç talebi: TAKVİM’e konuştu disipline sevk edildi
Tony Blair Gazze konseyinden çıkarıldı mı? Netanyahu ile gizli görüşme iddiası
Galatasaray ve Fenerbahçe 2 yıldızın transferinde karşı karşıya!
Başkan Erdoğan’dan İsrail ve YPG’ye uyarı Şam’a destek: Suriye’den sonra sıra Filistin’de
Trump Başkan Erdoğan’a övgüler yağdırdı: Çok çetin bir adam, çok seviyorum | Avrupalı liderleri topa tuttu
Polis Emre Albayrak’ın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar...
YPG’ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | Terörsüz Bölgeye Abdi-İsrail sabotajı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Fenerbahçe sözleri ve Okan Buruk’a yanıt!
Yunanistan-Hafter krizi: Türkiye ile mutabakatı bırak diktesi! Atina’nın hayalleri suya düştü
Ateşkeste ikinci aşama için tarih verildi! İsrail basınından iddia: Trump daha fazla çekilme isteyecek
Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede
Gözleri KaraDeniz’in Havva’sı Ebru Aykaç’ın kızına bakın: Güzellik genetik!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Terörsüz Türkiye’ye sabotaj: Hatimoğulları Suriye’de özerklik ajandasını öne sürdü Terörsüz Türkiye’ye sabotaj: Hatimoğulları Suriye’de özerklik ajandasını öne sürdü CHP’li ABB’nin su faturası oyunu Sayıştay raporunda! CHP'li ABB'nin su faturası oyunu Sayıştay raporunda! Fenerbahçe yeni askerini buldu! Transfer Manchester United’dan gelecek Fenerbahçe yeni askerini buldu! Transfer Manchester United'dan gelecek Polis Emre Albayrak’ın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar... Polis Emre Albayrak'ın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar... Kocam darp etti diyen Yıldız Asyalı yaşadıklarını anlattı! Eşi ilk kez konuştu “Kocam darp etti” diyen Yıldız Asyalı yaşadıklarını anlattı! Eşi ilk kez konuştu Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı