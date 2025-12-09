“Kocam darp etti” diyen Yıldız Asyalı yaşadıklarını anlattı! Eşi ilk kez konuştu

Kaynak: Sosyal medya

Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu paylaşım, takipçileri arasında hem üzüntü hem de endişe yarattı. Ünlü oyuncunun görüntülerdeki morlukları, iddianın ciddiyetini gözler önüne sererken, bir süre önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.

Yaşadıklarını Anlattı

Gel Konuşalım programına konuk olan Yıldız Asyalı, Eylül ayında korktuğu için uzaklaştırma kararı çıkarttırıldığını belirterek "Bir yandan çok güzel yalan söyler, sürekli beni suçlar, hastalıklı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yıldız Asyalı eşinin şiddetine maruz kaldığını açıkladı

