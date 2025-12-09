PODCAST CANLI YAYIN

“Kocam darp etti” diyen Yıldız Asyalı yaşadıklarını anlattı! Eşi ilk kez konuştu

Ünlü oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Yayınladığı fotoğraflarla takipçilerini endişelendiren Asyalı, konuk olduğu bir programda da yaşadıklarını anlattı. Asyalı’nın eşi Mustafa Semih Demirci de suskunluğunu bozdu ve bambaşka iddialarda bulundu.

Mayıs 2025'te üçüncü kez dünyaevine giren Yıldız Asyalı, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile sade bir törenle evlenmişti. Çiftin herhangi bir düğün yapmaması dikkat çekmiş, bu durum merak konusu olmuştu. Asyalı, o dönem sessizliği bozarak aile büyüklerinin sağlık sorunları nedeniyle sade bir nikah tercih ettiklerini açıklamıştı.

Asyalı'nın açıklaması şöyleydi:

Kısa bir açıklama gelsin: Ailemizin büyüklerinin sağlık sorunlarından dolayı aramızda nikah yaptık. Zor süreçlerden geçen büyüklerimiz için. Sağlıklarına kavuştuklarında gereği yapılacaktır. Sevgiler

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Asyalı, Instagram'dan yaptığı şoke eden paylaşımıyla eşinden şiddet gördüğünü söyledi.

Instagram üzerinden yayımladığı mesajda eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini ileri süren ünlü isim, yüzünde ve bacağında oluştuğu görülen morlukların fotoğraflarını paylaştı.

Asyalı, oldukça aktif kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Kocam tarafından darp edildim" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu paylaşım, takipçileri arasında hem üzüntü hem de endişe yarattı. Ünlü oyuncunun görüntülerdeki morlukları, iddianın ciddiyetini gözler önüne sererken, bir süre önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.

Yaşadıklarını Anlattı

Gel Konuşalım programına konuk olan Yıldız Asyalı, Eylül ayında korktuğu için uzaklaştırma kararı çıkarttırıldığını belirterek "Bir yandan çok güzel yalan söyler, sürekli beni suçlar, hastalıklı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yıldız Asyalı eşinin şiddetine maruz kaldığını açıkladı

7 ay önce evlendiği eşiyle yaşadığı şiddet olaylarına değinen Asyalı, şunları söyledi: "Uzaklaştırma kararı aldırdım ancak aynı evde yaşamaya devam ettik. Çünkü bir yandan çok güzel yalan söyler. Sürekli beni suçluyor. Hastalıklı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum"

Eşinden Açıklama Geldi

Aynı programa bağlanan Mustafa Semih Demirci ise farklı iddialarda bulundu. Boşanma davası sürecinde olduklarını söyleyen Mustafa Semih Demirci, Yıldız Asyalı'nın kendisini darp ettiğini ileri sürerek "Darp raporlarım var" dedi.

Kendisi şiddete meyilli bir insan, şizofreni hastası, bu konuyla ilgili tedavi olsun. 7/24 içen bir insan, bambaşka bir insana dönüşüyor. İki kere darp etti beni

Semih Demirci’den uzaklaştırma kararı açıklaması: Bana iftira attı

Mustafa Semih Demirci, Yıldız Asyalı'nın kendisi için aldığı uzaklaştırma kararı için de "Bana iftira attı" dedi.

