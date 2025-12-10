SON DAKİKA
27 futbolcu 22 hakem PFDK'da: Futbol camiasını sarsan bahis soruşturmasında detaylar

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 10 Kasım 2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen bin 24 futbolcu haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan soruşturması tamamlanan 27 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

27 futbolcu 22 hakem PFDK’da: Futbol camiasını sarsan bahis soruşturmasında detaylar

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 10 Kasım 2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen bin 24 futbolcu haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan soruşturması tamamlanan 27 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Ayrıca yürütülen operasyonda PFDK'ya sevk edilen 152 hakem haricinde yeni gelen belgeler doğrultusunda yapılan ilave soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 22 hakem disipline sevk edildi. Hakemlerin 3'ü üst klasmanda görev yapıyor.

