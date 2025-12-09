Metehan 920 bin lira kazanmış!

PODCAST CANLI YAYIN
MASAK tarafından yürütülen incelemede Metehan Baltacı'nın Galatasaray ve Eyüpspor forması giydiği dönemlerde toplam da 36 adet bahis kuponu oynadığı belirlendi.

Giriş Tarihi :09 Aralık 2025
MASAK tarafından yürütülen incelemede Metehan Baltacı'nın Galatasaray ve Eyüpspor forması giydiği dönemlerde toplam da 36 adet bahis kuponu oynadığı belirlendi. Söz konusu kuponların 5 ile bin 800 lira arasında değişen tutarlarda olduğu, Baltacı'nın bu 36 kupondan 5'ini kazanarak 920 bin lira kazanç elde ettiği tespit edildi. MASAK, Baltacı'nın bahis faaliyetlerinin tutar olarak düşük görünmesine rağmen profesyonel bir futbolcu açısından disiplin ve etik yönüyle soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini not etti.

