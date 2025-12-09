PODCAST CANLI YAYIN
Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı: MASAK raporunda şok edici detaylar var!

Mert Hakan Yandaş’ın hesaplarına 2017 yılından bu yana 204 milyon 138 bin 616 lira tutarlı para girişi ve 207 milyon 475 bin 422 lira tutarında para çıkışı olduğu belirlendi. Yıldız futbolcunun 2016–2019 yılları arasında 1006 farklı kupon ID’sine sahip bahis oynadığı, Ersen Dikmen’in de Mert Hakan’dan gelen 4 milyon 453 bin lira ile bahis yaptığı tespit edildi.

09 Aralık 2025
Mert Hakan’ın 200 milyonluk bahis ağı: MASAK raporunda şok edici detaylar var!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturmasında şok edici detaylar gün yüzüne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'la ilgili MASAK raporunda çok önemli bilgiler yer aldı.

4 BİNİN ÜZERİNDE İŞLEM!
TAKVİM'in ulaştığı MASAK raporuna göre, yıldız futbolcunun 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasındaki iç transferler hariç toplam 974 işlemde 204 milyon 138 bin 616 lira tutarlı para girişi olduğu, 3 bin 747 işlemde ise 207 milyon 475 bin 422 lira tutarında para çıkışı olduğu belirlendi. MASAK, Yandaş'ın para ilişkisi içinde bulunduğu 28 gerçek ve tüzel kişinin yasa dışı bahis ve kumar kapsamında istihbari kayda sahip olduğunu ve bu bilgilerin diğer soruşturma bulgularıyla teyit edileceğini bildirdi.

BAHİS ALIŞKANLIĞI VAR
Yandaş'ın Bilyoner'e 2017– 2022 arasında 676 işlemle toplam 115 bin 317 lira yatırdığı, 17 işlemle 42 bin 250 lira çektiği ve 2016–2019 yılları arasında 1006 farklı kupon ID'sine sahip bahis oynadığı tespit edildi; bu veriler sporcuya ait uzun dönemli bir bahis alışkanlığını ortaya koydu. MASAK'ın çözümlediği bahis kuponlarında Ersen Dikmen'in Mert Hakan Yandaş'tan para almaya başladığı tarih olan 4 Aralık 2021'den itibaren yoğun şekilde Fenerbahçe maçlarına bahis oynadığı belirleniyor. Kuponların oynandığı saatlerle para transferinin gerçekleştiği dakikaların çarpıcı biçimde örtüştüğü kaydediliyor. Raporda özellikle "Oyuncu Özel Kombosu: İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" ve "Oyuncu kart görür: İsmail Yüksek" kuponlarının olağan dışı bir yoğunlukla oynandığı ve bu kuponların kazandığı belirtiliyor; bahis içeriklerinin bu denli hedefli olması soruşturmanın kritik başlıklarından biri haline geliyor.

