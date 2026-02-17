Emekliye çift bayram ikramiyesi için geri sayım: Ay sonuna kadar başvuranlar yararlanacak

Şubat sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini, Nisan sonuna kadar başvuranlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.



Özellikle de 15-19 Mart tarihleri ağırlık kazanıyor. Kesin tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Eğer yasa ödeme tarihine yetişirse emeklilere zamlı tutardan ödeme yapılacak. Dul ve yetimler de artıştan hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; ikramiye 5 bin liraya çıkarılırsa, emeklilere 5 bin lira yatırılacak.

Dul ve yetimlere ölüm aylığı oranlarına göre ikramiye ödenecek ve örneğin 5 bin liralık ikramiyede yüzde 75 orana sahip olanlara 3 bin 750 lira verilecek. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 3 bin 750 lira, yüzde 50 olana 2 bin 500 lira, yüzde 25 olana da bin 250 lira verilecek. 5 bin 500 lira formülüne göre de emeklilere 5 bin 500 lira, eşten maaş alana yani ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 4 bin 125 lira, eşten maaş alan ancak çalışanlara yani aylık oranı yüzde 50 olanlara 2 bin 750 lira, aylık oranı yüzde 25 olan yetim çocuklara ise bin 375 lira yatırılacak.





Bayram ikramiyesinden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda aylık bağlanması gerekiyor. Aylıklar da başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Buna göre, şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu kişiler işlemleri yetişirse, diğer emeklilerle birlikte ödemelerini alacak. Yetişmezse de işlemler tamamlanınca ödemeleri yapılacak. Yani 28 Şubat'a kadar dilekçelerini verenler bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek.