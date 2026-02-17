Emekliye çift bayram ikramiyesi için geri sayım: Ay sonuna kadar başvuranlar yararlanacak
Yaklaşık 17 milyon kişinin yararlanacağı bayram ikramiyelerinin ilki için geri sayım başladı. Bu ödemeden ay sonuna kadar emeklilik dilekçesi verenler de yararlanacak. Bu yıl çift ikramiye yolu açılacak…
- 17 milyonu aşkın emeklinin bayram ikramiyesi 4 bin liradan 5 bin lira veya 5 bin 500 lira seviyesine yükseltilmesi için hazırlık yapılıyor.
- Artış teklifinin önümüzdek hafta kesinleşmesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.
- Ramazan Bayramı ikramiyesinin 9-19 Mart tarihleri arasında, özellikle 15-19 Mart'ta ödenmesi planlanıyor ve kesin tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.
- Şubat sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini, Nisan sonuna kadar başvuranlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.
- Dul ve yetimlere ölüm aylığı oranlarına göre ikramiye ödenecek ve örneğin 5 bin liralık ikramiyede yüzde 75 orana sahip olanlara 3 bin 750 lira verilecek.
17 milyonu aşkın emeklinin, dul ve yetimin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Hem yapılacak artış hem de ödeme takvimi merakla bekleniyor. Dosya başına 4 bin lira olan ikramiyenin bu yıl artırılması için hazırlık yapılıyor.Kulislerde yeni ikramiye için 5 bin lira seviyesinin ağırlık kazandığı konuşuluyor. Ancak bu konuda kesin karar verilmiş değil. 5 bin 500 lira seviyesi de beklentiler arasında bulunuyor.
Artışın önümüzdeki hafta kesinleşmesi ve ardından da teklifin TBMM'ye taşınması bekleniyor. Teklif önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Zamlı ikramiyelerin ilki de önümüzdeki ay ödenecek. Bu yılın ilk bayram ikramiyesinin ödeme takviminin, Mart ayı başında belirlenerek açıklanması planlanıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor. Buna göre bayram ikramiyesinin 9-19 Mart tarihleri arasında verilmesi bekleniyor.
Özellikle de 15-19 Mart tarihleri ağırlık kazanıyor. Kesin tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Eğer yasa ödeme tarihine yetişirse emeklilere zamlı tutardan ödeme yapılacak. Dul ve yetimler de artıştan hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; ikramiye 5 bin liraya çıkarılırsa, emeklilere 5 bin lira yatırılacak.
Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 3 bin 750 lira, yüzde 50 olana 2 bin 500 lira, yüzde 25 olana da bin 250 lira verilecek. 5 bin 500 lira formülüne göre de emeklilere 5 bin 500 lira, eşten maaş alana yani ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 4 bin 125 lira, eşten maaş alan ancak çalışanlara yani aylık oranı yüzde 50 olanlara 2 bin 750 lira, aylık oranı yüzde 25 olan yetim çocuklara ise bin 375 lira yatırılacak.
Bayram ikramiyesinden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda aylık bağlanması gerekiyor. Aylıklar da başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Buna göre, şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu kişiler işlemleri yetişirse, diğer emeklilerle birlikte ödemelerini alacak. Yetişmezse de işlemler tamamlanınca ödemeleri yapılacak. Yani 28 Şubat'a kadar dilekçelerini verenler bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek.
Bu yıl Kurban Bayramı da 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Mayıs ayı içerisinde ödenecek bu bayram ikramiyesini alabilmek için de nisan ayı sonuna kadar emeklilik başvurunun yapılmış olması şart. Nisan ayı içinde başvuranların aylıkları 1 Mayıs itibarıyla bağlanacak. Bu kişiler bu yılki Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs ayından itibaren emeklilik başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.