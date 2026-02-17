İsviçreli spiker soykırım destekçisi sporcuyu ifşa etti: Rusya'ya yasak İsrail'e çifte standart
İsviçreli spiker Stefan Renna, Gazze’deki soykırımı destekleyen İsrailli sporcu Adam Edelman’ı ifşa ederek, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Rusya’ya uyguladığı yasakları İsrail söz konusu olduğunda görmezden gelmesini sert sözlerle eleştirdi.
- İsviçre Radyo ve Televizyonu spikeri Stefan Renna, canlı yayında İsrailli bobsled sporcusu Adam Edelman'ın Gazze'deki soykırımı destekleyen sosyal medya paylaşımları yaptığını ifşa etti.
- Renna, Edelman'ın kendisini siyonist olarak tanımladığını ve İsrail'in askeri müdahalesini tarihteki en ahlaki savaş olarak nitelendirdiğini belirtti.
- Spiker, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin savaş destekçisi sporcuların yarışamayacağı kuralını sadece Rusya'ya uyguladığını, İsrail'e uygulamadığını çifte standart olarak değerlendirdi.
- Renna, İsrail'in soykırım suçuyla zan altında olduğunu ve sporcularının organizasyonlarda yer almasının düşündürücü olduğunu vurguladı.
- Ukraynalı sporcu Vladyslav Heraskevych'in savaşta ölen vatandaşların fotoğraflarının bulunduğu kask takmasının bile yasaklandığı hatırlatıldı.
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu canlı yayında ifşa etti ve Gazze'deki soykırımı destekleyen bir sporcunun yarışmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.
SİYONİST SPORCUYU İFŞA ETTİ
İsviçre Radyo ve Televizyonu (RTS) spikeri Stefan Renna, canlı yayında İsrail bobsled takımındaki sporcu Adam Edelman'ın kendisini siyonist olarak tanımladığını ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı destekleyen birçok sosyal medya paylaşımı yaptığını ifade etti.
Renna, konuşmasında, Birleşmiş Milletler Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Gazze ile ilgili kullandığı "soykırım" terimine dikkati çekerek, "Bu terminolojiye aşinayım. Edelman, İsrail'in askeri müdahalesini tarihteki en ahlaki ve haklı savaş olarak tanımladı." ifadelerini kullandı.
RUSYA'YA YASAK İSRAİL'E ÇİFTE STANDART
Renna, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin "Herhangi bir savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların yarışmaya uygun olmadığını"belirttiğini ancak bu kuralın sadece Rusya'ya uygulandığını aktararak İsrailli sporcuların yarışmasına izin verilmesini çifte standart olarak değerlendirdi.
İsrail'in soykırım suçuyla zan altında olduğunu ve organizasyonlarda yer almasının düşündürücü olduğunu vurgulayan Renna, Ukraynalı skeleton sporcusu Vladyslav Heraskevych'in oyunlarda ülkesindeki savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı bir kask takmasının bile yasaklandığını hatırlattı.