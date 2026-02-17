İsviçreli spiker soykırım destekçisi sporcuyu ifşa etti: Rusya'ya yasak İsrail'e çifte standart

Renna, İsrail'in soykırım suçuyla zan altında olduğunu ve sporcularının organizasyonlarda yer almasının düşündürücü olduğunu vurguladı.

Spiker, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin savaş destekçisi sporcuların yarışamayacağı kuralını sadece Rusya'ya uyguladığını, İsrail'e uygulamadığını çifte standart olarak değerlendirdi.

Renna, Edelman'ın kendisini siyonist olarak tanımladığını ve İsrail'in askeri müdahalesini tarihteki en ahlaki savaş olarak nitelendirdiğini belirtti.

SİYONİST SPORCUYU İFŞA ETTİ

İsviçre Radyo ve Televizyonu (RTS) spikeri Stefan Renna, canlı yayında İsrail bobsled takımındaki sporcu Adam Edelman'ın kendisini siyonist olarak tanımladığını ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı destekleyen birçok sosyal medya paylaşımı yaptığını ifade etti.

Renna, konuşmasında, Birleşmiş Milletler Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Gazze ile ilgili kullandığı "soykırım" terimine dikkati çekerek, "Bu terminolojiye aşinayım. Edelman, İsrail'in askeri müdahalesini tarihteki en ahlaki ve haklı savaş olarak tanımladı." ifadelerini kullandı.