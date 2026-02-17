Mossad dizisi Tehran'ın yapımcısı Atina'da ölü bulundu! İsrail basınından İran suçlaması
Nükleer programı çökertmek için İran'a sızan bir Mossad ajanını anlatan Tehran dizisinin İsrailli yapımcısı Dana Eden, Yunanistan'da ölü bulundu. İsrail basını şüpheli ölümde İran'ı işaret etti.
- İsrail yapımı Tehran dizisinin yapımcısı Dana Eden, Atina'daki bir otel odasında ölü bulundu.
- Yunan polisi olayın intihar olduğunu açıklarken, İsrail medyası İran bağlantısı araştırması iddialarını gündeme getirdi.
- Yapımcı şirket ölümün suç veya milliyetçilikle ilgili olmadığını belirterek söylentileri yalanladı.
- Tehran dizisi, İran'ın nükleer programını çökertmek için görevlendirilen bir Mossad ajanının hikayesini anlatıyor.
- Dizi İran rejimi tarafından Siyonist propaganda olarak eleştirilmişti.
İsrail yapımı popüler televizyon dizisi Tehran'ın yapımcılarından Dana Eden, casus gerilim dizisinin dördüncü sezonunun çekimlerinin yapıldığı Atina'daki bir otel odasında ölü bulundu.
İSRAİL BASININDAN SUİKAST İDDİASI
Yunan polisi, 52 yaşındaki Dana Eden'in pazar gecesi geç saatlerde erkek kardeşi tarafından bulunduğunu ve ölümünün intihar sonucu olduğunu açıkladı.
İsrail medyasında Yunan polisinin İran'la olası bir bağlantıyı araştırdığına dair haberler yayıldı.
ŞİRKET "SUÇ VEYA MİLLİYETÇİLİKLE İLGİLİ DEĞİL" DEDİ
Şirket, alışılmadık bir adım atarak "suç veya milliyetçilikle ilgili bir ölüm" ihtimalini de dışladı ve dolaşan söylentilerin "doğru olmadığını ve asılsız olduğunu" belirtti. Yunan basını da Eden'in dizi çekimleri için bulunduğu Atina'daki otelde hayatını kaybettiğini yazarken boyun ve ellerinde şüpheli morluklar tespit edildiğini öne sürdü.
Polis sözcüsü Constantina Dimoglidou, olayın kasıtlı bir suç içermediğini ima ederek, yapımcının erkek kardeşinin kız kardeşinin geçmişte hastaneye yatmasına neden olan bir rahatsızlık nedeniyle ilaç kullandığından bahsettiğini belirtti.
MOSSAD AJANININ DİZİSİNİ ÇEKİYORDU
Niv Sultan'ın Mossad ajanı Tamar Rabinyan rolünde oynadığı Tahran filmi, İsrail'de büyümüş ve İran'ın hızla büyüyen nükleer programını çökertmek için ülkeye sızmak üzere görevlendirilmiş İran doğumlu bir casusun hikayesini anlatıyor.
İRAN'DAN SİYONİST PROPOGANDA TEPKİSİ
İkinci sezonunda Glenn Close'un başrol oynadığı dizi, New York Times tarafından İsrail'in ünlü istihbarat teşkilatını o kadar inandırıcı ve gerçekçi bir şekilde tasvir ettiği için "FBI direktörünün bile onayladığı" şeklinde nitelendirildi. İran rejimi ise diziyi defalarca Siyonist propaganda olarak eleştirdi.
Başından beri Tehran, yapım ekiplerinin "dar yerleşim sokakları ve ara sokakları, geniş bulvarları ve meydanları" ile İran başkentine en çok benzeyen yer olduğuna inandıkları Atina'da çekilmişti.