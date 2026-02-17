Mossad dizisi Tehran'ın yapımcısı Atina'da ölü bulundu! İsrail basınından İran suçlaması

Yunan polisi, 52 yaşındaki Dana Eden'in pazar gecesi geç saatlerde erkek kardeşi tarafından bulunduğunu ve ölümünün intihar sonucu olduğunu açıkladı.

Dana Eden

ŞİRKET "SUÇ VEYA MİLLİYETÇİLİKLE İLGİLİ DEĞİL" DEDİ

Şirket, alışılmadık bir adım atarak "suç veya milliyetçilikle ilgili bir ölüm" ihtimalini de dışladı ve dolaşan söylentilerin "doğru olmadığını ve asılsız olduğunu" belirtti. Yunan basını da Eden'in dizi çekimleri için bulunduğu Atina'daki otelde hayatını kaybettiğini yazarken boyun ve ellerinde şüpheli morluklar tespit edildiğini öne sürdü.

Polis sözcüsü Constantina Dimoglidou, olayın kasıtlı bir suç içermediğini ima ederek, yapımcının erkek kardeşinin kız kardeşinin geçmişte hastaneye yatmasına neden olan bir rahatsızlık nedeniyle ilaç kullandığından bahsettiğini belirtti.