PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Emir ve Günaydın'ın dokunulmaz dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu

Son dakika haberi! TBMM Başkanlığına, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Gökhan Günaydın'ın dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Emir ve Günaydın'ın dokunulmaz dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM Başkanlığına, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Gökhan Günaydın'ın dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

CHP'li iki vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Gökhan Günaydın (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

EMİR VE GÜNAYDIN'IN DOSYALARI MECLİS'TE

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın dosyaları sevk edildi.

Dokunulmazlık dosyaları TBMMye sunuldu! Listede 10 CHPli varDokunulmazlık dosyaları TBMMye sunuldu! Listede 10 CHPli var
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu! Listede 10 CHP'li var

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler