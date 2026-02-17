CHP'de Silivri ile yol ayrımı! TAKVİM aylarca yazdı fondaşlar yeni uyandı: İmamoğlu'nun betona gömülme süreci başlayacak

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun şaibeli diploma ve yolsuzluk davaları sebebiyle adaylığının mümkün olmadığı kanıksandı.



Genel Başkan Özgür Özel, kendi adaylığının zeminini radikal adımlarla hazırlamaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden İmamoğlu posterlerini indirten Özel, "Ekrem İmamoğlu içerideyse bir aday bulunur" mesajı vererek Silivri'nin huzurunu kaçırdı.







ÖZEL'İN ADAYLIK PLANI... KILIÇDAROĞLU'NUN DÖNÜŞ HAZIRLIĞI



Sürece müteakip İmamoğlu ve Özel arasındaki kriz kuvveden fiile döndü. "CHP anketçileri" Özgür Özel'in adaylığını ilan etti.



Bir yandan da gözler şaibeli kurultayın istinaf sürecine çevrildi. Daha önce"Partiyi kayyuma teslim etmem" diyerek net bir şekilde irade beyan eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çağrı Heyeti" formülü ile dönüşe hazırlandığı söyleniyor. Mahkemenin Kılıçdaroğlu'ndan "yönetim listesi" talep ettiği iddia ediliyor.