CHP'de Silivri ile yol ayrımı! TAKVİM aylarca yazdı fondaşlar yeni uyandı: İmamoğlu'nun betona gömülme süreci başlayacak
CHP, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den çıkamayacağına kani oldu. Özgür Özel'in adaylık planı ve Kılıçdaroğlu'nun dönüş hazırlıkları sürüyor. Takvim.com.tr'nin aylardır manşet manşet yazdığı "EKREM İMAMOĞLU'NU SİLİVRİ BETONUNA GÖMECEKLER" hakikatine ise Silivri tandansla fondaşlar yeni yeni uyanmaya başladı. Adı İBB iddianamesinde ve kurultay davasında geçen İsmail Saymaz, "İmamoğlu'nun yalnızlaşması ve Silivri'de betona gömülmesi süreci başlayacak" dedi. Saymaz, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba gibi isimlerin dokunulmazlıklarının kalkabileceğini dile getirdi.
CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun şaibeli diploma ve yolsuzluk davaları sebebiyle adaylığının mümkün olmadığı kanıksandı.
Genel Başkan Özgür Özel, kendi adaylığının zeminini radikal adımlarla hazırlamaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden İmamoğlu posterlerini indirten Özel, "Ekrem İmamoğlu içerideyse bir aday bulunur" mesajı vererek Silivri'nin huzurunu kaçırdı.
ÖZEL'İN ADAYLIK PLANI... KILIÇDAROĞLU'NUN DÖNÜŞ HAZIRLIĞI
Sürece müteakip İmamoğlu ve Özel arasındaki kriz kuvveden fiile döndü. "CHP anketçileri" Özgür Özel'in adaylığını ilan etti.
Bir yandan da gözler şaibeli kurultayın istinaf sürecine çevrildi. Daha önce"Partiyi kayyuma teslim etmem" diyerek net bir şekilde irade beyan eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çağrı Heyeti" formülü ile dönüşe hazırlandığı söyleniyor. Mahkemenin Kılıçdaroğlu'ndan "yönetim listesi" talep ettiği iddia ediliyor.
Özgür Özel'in adaylık planı ve Kılıçdaroğlu'nun dönüş hazırlıkları TAKVİM'in aylardır manşet manşet yazdığı "EKREM İMAMOĞLU'NU SİLİVRİ BETONUNA GÖMECEKLER" hakikatini akıllara getirdi.
Silivri tandanslı fondaş medya ise mevzuya yeni yeni uyanmaya başladı. İsmi İBB iddianamesi ve kurultay davasında geçen İsmail Saymaz, "İmamoğlu'nun yalnızlaşması ve Silivri'de betona gömülmesi süreci başlayacak" dedi.
ÖZGÜR ÖZEL, ALİ MAHİR BAŞARIR, VELİ AĞBABA... "DOKUNULMAZLIKLARI KALKABİLİR"
İstinaftaki şaibeli kurultay davasını işaret eden Saymaz, mutlak butlan ve dokunulmazlıkların kaldırılması ihtimali olduğunu söyledi.
Saymaz şu ifadeleri kullandı:
Mutlak butlan gündemde. Hatta daha ilerisine de gidilebilir. Dokunulmazlığın kaldırılması gündeme gelebilir. İstanbul'da İBB davasında adı anılan bazı CHP yöneticileri var; Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat gibi... Kurultay soruşturmasında da Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba'nın isimleri geçiyor. Bunlarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması gibi gibi radikal bir yola da gidilebilir.
Saymaz, "CHP'nin tekrar sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına teslim edilmesiyle kurumsal yapının parti içi muhalefetin elinde kalması amaçlanıyor. Bu gerçekleştiğinde İmamoğlu'nun yalnızlaşması ve Silivri'de betona gömülmesi süreci başlayacak"ifadelerini kullandı.
"CHP'DEN AYRILANLAR YENİ PARTİ KURACAK" İDDİASI
Yeni parti tartışmalarına ilişkin ise "İmamoğlu, Özgür Özel ve onlarla hareket edenlerin yeni parti kuracağını düşünmüyorum. CHP'yi kaybeden kaybeder" dedi.
