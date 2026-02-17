CHP'li Suat Özçağdaş Kur'an kurslarını hedef aldı: Ne idiği belirsiz yapılar!
CHP’nin eğitim politikalarından sorumlu ismi Suat Özçağdaş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında büyük bir skandala imza attı. 4-6 yaş Kur’an kurslarını hedefe koyan Suat Özçağdaş, "Ne idiği belirsiz yapılar" dedi.
- CHP'nin Milli Eğitim Politikalarından sorumlu Suat Özçağdaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında hükümetin eğitim politikalarını eleştirdi.
- Özçağdaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarını 'Ne idiği belirsiz yapılar' olarak nitelendirdi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı eleştirdi.
- Özçağdaş, kursların denetim eksikliğine dikkat çekerek, ideolojik çalışmalar yapıldığını iddia etti.
- Özçağdaş, 2026'da Silivri Cezaevi önünde jandarma personeline yönelik hakaret ve saldırıda bulunmuştu.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel de geçmişte 4-6 yaş Kur'an kurslarını 'Orta çağ zihniyeti' olarak nitelendirmişti.
CHP'nin "gölge bakan" olarak görevlendirdiği Suat Özçağdaş, Kur'an kurslarını "Ne idiği belirsiz yapılar" diyerek hedef aldı.
Cumhuriyet Halk Partili isimler manevi değerlere saldırmaya devam ediyor.
CHP'Lİ SUAT ÖZÇAĞDAŞ'TAN SKANDAL
CHP'nin Milli Eğitim Politikalarından sorumlu isimlerinden Suat Özçağdaş TBMM'de düzenlediği basın toplantısından skandal ifadeler kullandı.
Özçağdaş, hükümetin eğitim politikalarını eleştirerek,"4-6 yaş Kur'an kursu açmayı anaokulu açmaya tercih eden bir siyasal iktidar var"dedi.
Söz konusu kursları "Ne idiği belirsiz yapılar" olarak niteleyen Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarikat ve cemaatlerin önünü açtığını öne sürdü.
Özçağdaş şu skandal ifadeleri kullandı:
"4-6 yaş Kur'an kursu açmayı, anaokulu açmaya tercih eden bir siyasal iktidar var. Peki kursların ruhsatı, denetimi, görev yapan personel, valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetleniyor mu? Hayır, denetlenmiyor. Öncelik çocukların hizmete erişimi değil çünkü. Öncelik ideolojik çalışmalar yapmak. Paran varsa anaokuluna gidebilirsin. Paran yoksa kurs adı altında ne idiği belirsiz yapılara gitmek durumundasın."
ÖZÇAĞDAŞ JANDARMA PERSONELİNE SALDIRMIŞTI
İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş 15 Ocak 2026'ta Silivri Cezaevi önünde güvenlik önlemi alan jandarma personelini hedef alarak büyük tepki çekmişti. Görev başındaki jandarmalara parmak sallayan ve "şerefsiz" diyerek hakaret eden Özçağdaş, bir personeli de "Bırak oğlum beni" sözleriyle iterek uzaklaştırmaya çalışmıştı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN 4-6 YAŞ KUR'AN KURSU SÖZLERİ
Öte yandan Özçağdaş gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel de geçmişte 4-6 Yaş Kur'an kurslarını hedef alarak "Orta çağ zihniyeti" demişti.