CHP'li Suat Özçağdaş Kur'an kurslarını hedef aldı: Ne idiği belirsiz yapılar!

Özçağdaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarını 'Ne idiği belirsiz yapılar' olarak nitelendirdi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı eleştirdi.

Söz konusu kursları "Ne idiği belirsiz yapılar" olarak niteleyen Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarikat ve cemaatlerin önünü açtığını öne sürdü.

Özçağdaş, hükümetin eğitim politikalarını eleştirerek, "4-6 yaş Kur'an kursu açmayı anaokulu açmaya tercih eden bir siyasal iktidar var" dedi.

Özçağdaş şu skandal ifadeleri kullandı:

"4-6 yaş Kur'an kursu açmayı, anaokulu açmaya tercih eden bir siyasal iktidar var. Peki kursların ruhsatı, denetimi, görev yapan personel, valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetleniyor mu? Hayır, denetlenmiyor. Öncelik çocukların hizmete erişimi değil çünkü. Öncelik ideolojik çalışmalar yapmak. Paran varsa anaokuluna gidebilirsin. Paran yoksa kurs adı altında ne idiği belirsiz yapılara gitmek durumundasın."

ÖZÇAĞDAŞ JANDARMA PERSONELİNE SALDIRMIŞTI

İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş 15 Ocak 2026'ta Silivri Cezaevi önünde güvenlik önlemi alan jandarma personelini hedef alarak büyük tepki çekmişti. Görev başındaki jandarmalara parmak sallayan ve "şerefsiz" diyerek hakaret eden Özçağdaş, bir personeli de "Bırak oğlum beni" sözleriyle iterek uzaklaştırmaya çalışmıştı.