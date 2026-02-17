Netanyahu’nun "kara kutusu" ölü bulundu: Ailesinden suikast iddiası
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 20 yıllık yol arkadaşı ve "kara kutusu" olarak bilinen eski Özel Kalem Müdürü Asher Hayon, 58 yaşında gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Başbakanlık Ofisi ölüm nedenine dair sessizliğini korurken, Hayon’un ailesinden bir iddia geldi: "Hiçbir sağlık sorunu yoktu, Netanyahu onu soğukkanlılıkla katletti!"
- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski Özel Kalem Müdürü ve Danışmanı Asher Hayon 58 yaşında aniden hayatını kaybetti.
- İsrail Başbakanlık Ofisi Hayon'un ölüm nedenini açıklamadı.
- Hayon'un ailesi ölümün şüpheli olduğunu ileri sürerek Netanyahu'yu doğrudan suçladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski Özel Kalem Müdürü ve Danışmanı Asher Hayon, 58 yaşında aniden hayatını kaybetti. İsrail Başbakanlık Ofisi Hayon'un ölüm nedenini belirtmezken soru işaretlerine yol açtı.
NETANYAHU'NUN SAĞ KOLUYDU
İsrail gazetesi The Times of Israel, Hayon'un sağlık sorunları dolayısıyla son yıllarda kamu görevinden çekildiğini belirtti. Hayon görevi süresince kamuoyu önünde çok sık görünmese de İsrail'in karar vericilerinden biri olmuştu.
Netanyahu, yayımladığı yazılı mesajda aldığı ölüm haberi karşısında "derin bir şok ve büyük bir üzüntü" yaşadığını dile getirdi. Hayon ile olan mesai arkadaşlıklarının yaklaşık yirmi yıl öncesine, kendi maliye bakanlığı yaptığı döneme kadar uzandığını hatırlatan Netanyahu; Hayon'un 2018-2022 yılları arasında önce Başbakanlık Ofisi Direktörü, ardından da Özel Kalem Müdürü olarak kritik görevler üstlendiğini vurguladı.
"NETANYAHU ONU KATLETTİ"
Hayon'un ailesi tarafından yapılan zehir zemberek açıklama, olayın rengini tamamen değiştirdi. Ölümün doğal nedenlerden kaynaklanmadığını ve şüpheli olduğunu ileri süren aile üyeleri, doğrudan Netanyahu'yu hedef alarak şu sarsıcı iddialarda bulundu:
"Gayet sağlıklıydı, bilinen hiçbir rahatsızlığı yoktu. Onu hayattan kopardılar; Netanyahu onu soğukkanlı bir şekilde katletti."