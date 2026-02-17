Netanyahu’nun "kara kutusu" ölü bulundu: Ailesinden suikast iddiası

Netanyahu, Fotoğraflar: Takvim, Reuters

NETANYAHU'NUN SAĞ KOLUYDU

İsrail gazetesi The Times of Israel, Hayon'un sağlık sorunları dolayısıyla son yıllarda kamu görevinden çekildiğini belirtti. Hayon görevi süresince kamuoyu önünde çok sık görünmese de İsrail'in karar vericilerinden biri olmuştu.

Netanyahu, yayımladığı yazılı mesajda aldığı ölüm haberi karşısında "derin bir şok ve büyük bir üzüntü" yaşadığını dile getirdi. Hayon ile olan mesai arkadaşlıklarının yaklaşık yirmi yıl öncesine, kendi maliye bakanlığı yaptığı döneme kadar uzandığını hatırlatan Netanyahu; Hayon'un 2018-2022 yılları arasında önce Başbakanlık Ofisi Direktörü, ardından da Özel Kalem Müdürü olarak kritik görevler üstlendiğini vurguladı.