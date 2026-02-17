Dünün papyonlusu bugünün reyting rekortmeni: Şimdilerde ABİ'de fırtınalar estiriyor

Neden Bugün de Vazgeçilmez? O papyonlu küçük çocuğun dünyayı anlama merakı, zamanla sahne tozunu yutan ve hikaye kuran profesyonel bir kariyere dönüştü. Sanatçının her yeni projesinde sergilediği süreklilik, başarısının bir rastlantı olmadığını kanıtlar nitelikte.

Bakışlardaki Öz: Değişmeyen Samimiyet İstanbul'dan Londra'ya, oradan da reyting rekorları kıran yapımlara uzanan bu uzun yolculukta değişmeyen tek şey, oyuncunun o ilk günkü samimi duruşudur.

Sinan Tuzcu'nun çocukluk fotoğrafı, sadece bir zaman yolculuğu değil; bir sanatçının özünü koruyarak nasıl devleşebileceğinin somut bir göstergesi.

Bir Nostalji De Afra Saraçoğlu'ndan: Bakışlardaki Işık Hiç Sönmemiş! Sinan Tuzcu'nun papyonlu karesi kadar, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'nun çocukluk yılları da bugünlerde hayranlarının markajında. Şimdilerde A.B.İ. dizisinde sergilediği performansla büyüleyen Saraçoğlu'nun küçük bir kız çocuğuyken çekilen fotoğrafları, bugünkü başarısının tesadüf olmadığını kanıtlar nitelikte.