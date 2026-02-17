CHP'deki son kulisler TAKVİM'de! Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ı mindere çekme planı: Kılıçdaroğlu'ndan "Çağrı Heyeti" hazırlığı

Özgür Özel ve Mansur Yavaş CHP'deki tartışmanın bir ayağı da Ankara özelinde sürüyor.



ÖZGÜR ÖZEL'DEN MANSUR YAVAŞ'A "ADAYLIK" OPERASYONU



"Ekrem İmamoğlu içerideyse bir aday bulunur" mesajı veren Özgür Özel, son grup toplantısında "Yürüyelim Mansur Başkanım"diyerek Mansur Yavaş'ın elini havaya kaldırdı. Bu Özgür Özel'in Mansur Yavaş özelindeki ilk hamlesi değil. Özel daha önce de İmamoğlu'nu ABB Başkanı ile frenlemek için bu tarz hamlelerde bulunmuştu.



Nitekim Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ı "Ekremci" grubun önüne atıp kendi adaylığına yol yaptığı parti içinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da CHP'nin Yavaş'ı aday yapmayacağını söyledi.



Nitekim Özel'in Mesut Özarslan'a PORTAŞ iddiaları üzerinden ısrarla "hırsız" demesi CHP kulislerinde "Mansur Yavaş'a operasyon" olarak yorumlandı.

Mansur Yavaş'ın ʺkorkak ve tırsakʺ gibi sözlerle mindere çekilmek istendiği iddia edildi







YAVAŞ'I MİNDERE ÇAĞIRIYORLAR: "ÇEKİNİYOR, TIRSIYOR..."



Tartışmalar sürerken Fatih Altaylı'dan "CHP içinde de Yavaş'ın aday olmaktan çekindiği, daha doğru bir tabirle "tırstığı" yolunda genel bir kanaat hâkim" şeklinde bir beyan geldi.



Yavaş'ın medya üzerinden "tırsak" denerek seçmenin önüne atılması CHP içinde "Özgür Özel, ABB Başkanı'nı mindere çağırıyor" yorumlarına yol açtı.