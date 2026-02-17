CHP'deki son kulisler TAKVİM'de! Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ı mindere çekme planı: Kılıçdaroğlu'ndan "Çağrı Heyeti" hazırlığı
TAKVİM, CHP'deki 4 kutuplu kavganın nabzını tutuyor. Ekrem İmamoğlu'nun "Gökhan Günaydın" planına karşın "CHP anketçileri" Özgür Özel'in adaylığını ilan etti. Mansur Yavaş'a da "medyatik" bir adaylık operasyonu düzenlendi. Fondaş köşelerde "Korkak ve tırsak" denilen Yavaş mindere çekilmek istendi. Kemal Kılıçdaroğlu ise hummalı bir hazırlık içerisinde. İstinaftaki kurultay davası için mahkemenin Kılıçdaroğlu'nun "yönetim listesi" talep ettiği iddia ediliyor. Bu durum Gürsel Tekin örneğine akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu'nun Çağrı Heyeti ile dönüşe hazırlandığı söyleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi, istinaf süreci devam eden "mutlak butlan" davasının gölgesinde 4 kutuplu bir iç çekişmeye sahne oluyor.
Genel Başkan Özgür Özel'in yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun posterlerini Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden indirmesiyle başlayan kriz, kuvveden fiile döndü.
İMAMOĞLU'NUN "GÖKHAN GÜNAYDIN" PLANI
Silivri'deki son görüşmede İmamoğlu'nun Özel'e "Ne söylesem tersini yapıyorsun"diye çıkıştığı konuşulurken; CHP'yi karıştıracak bir iddia ortaya atıldı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle CHP Genel Başkanlığı'na hazırlandığı kulislerde konuşuluyor.
Buna karşı ön almak isteyen Özgür Özel'e yakın isimler ise vakit kaybetmeden harekete geçti.
CHP'NİN ANKETÇİSİ DUYURDU: ADAY ÖZGÜR ÖZEL OLACAK
"CHP'nin anketçisi" olarak bilinen MAK Araştırma sahibi Mehmet Ali Kulat, Özgür Özel'in CHP adayını aday olacağını duyurdu.
Kulat, "An itibarıyla CHP nin Cumhurbaşkanı Adayı Özgür Özel'dir. "An itibarıyla" ifadesini özellikle belirtiyorum. Çünkü bu hamur daha çok su götürür. "CHP nin Cumhurbaşkanı Adayı" ifadesini de bilerek yazdım. Zira muhalefetin CHP dışında en az 3 ayrı Cumhurbaşkanı Adayı daha olacak"dedi.
CHP'deki tartışmanın bir ayağı da Ankara özelinde sürüyor.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN MANSUR YAVAŞ'A "ADAYLIK" OPERASYONU
"Ekrem İmamoğlu içerideyse bir aday bulunur" mesajı veren Özgür Özel, son grup toplantısında "Yürüyelim Mansur Başkanım"diyerek Mansur Yavaş'ın elini havaya kaldırdı. Bu Özgür Özel'in Mansur Yavaş özelindeki ilk hamlesi değil. Özel daha önce de İmamoğlu'nu ABB Başkanı ile frenlemek için bu tarz hamlelerde bulunmuştu.
Nitekim Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ı "Ekremci" grubun önüne atıp kendi adaylığına yol yaptığı parti içinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da CHP'nin Yavaş'ı aday yapmayacağını söyledi.
Nitekim Özel'in Mesut Özarslan'a PORTAŞ iddiaları üzerinden ısrarla "hırsız" demesi CHP kulislerinde "Mansur Yavaş'a operasyon" olarak yorumlandı.
YAVAŞ'I MİNDERE ÇAĞIRIYORLAR: "ÇEKİNİYOR, TIRSIYOR..."
Tartışmalar sürerken Fatih Altaylı'dan "CHP içinde de Yavaş'ın aday olmaktan çekindiği, daha doğru bir tabirle "tırstığı" yolunda genel bir kanaat hâkim" şeklinde bir beyan geldi.
Yavaş'ın medya üzerinden "tırsak" denerek seçmenin önüne atılması CHP içinde "Özgür Özel, ABB Başkanı'nı mindere çağırıyor" yorumlarına yol açtı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "ÇAĞRI HEYETİ" HAZIRLIĞI
Öte yandan CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde ofisinden ziyaretçi eksik olmuyor.
TGRT'de yer alan habere göre; 38. Kurultay davasına ilişkin devam eden istinaf süreci doğrultusunda mahkemenin Kılıçdaroğlu ve Lütfü Savaş'tan "delege ve yönetim listesini" istediği konuşuluyor.
GÜRSEL TEKİN FORMÜLÜ
Bu durum CHP'ye tıpkı İstanbul İl Başkanlığı'nda, Gürsek Tekin örneğinde olduğu gibi Çağrı Heyeti atanabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlana göre geri dönüş hazırlıklarını sürdürdüğü öne sürüldü.