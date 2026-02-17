İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den CHP'ye eleştiri: Yemin töreninde yaşananlar Meclis'e yakışmadı | 1 milyon 366 bin 215 Suriyeli ülkesine döndü

Hızlı Özet Göster İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'Valiler Buluşması' programına katıldı.

Çiftçi, 1 milyon 366 bin 215 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.

CHP'nin yemin töreni sırasında gösterdiği tavrın Meclis'e yakışmadığını belirtti.

Çiftçi, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

İçişleri Bakanlığı olarak diğer kurumlarla koordinasyon içinde çalışacaklarını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakan yardımcıları, bakanlığa bağlı kuruluşların üst yöneticileri ve 81 il valisi ile Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Valiler Buluşması" programına katıldı. CHP'nin yemin töreni sırasında gösterdiği skandal tavrın Meclis'e yakışmadığını belirten Çiftçi, 1 milyon 366 bin 215 Suriyelinin ülkeine döndüğünü açıkladı. Çiftçi, geçen hafta Bakanlık görevini Ali Yerlikaya'dan devraldığını hatırlatarak, kendisine bir kez daha hizmetleri için teşekkür etti. AK Parti iktidarları boyunca 23 yıldır her bakanının bu teşkilata alın teri, gayreti ve cesaretiyle hizmet ettiğini vurgulayan Çiftçi, kendisinin de bu emaneti daha yükseklere taşımanın gayreti içerisinde olacağını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen ʺValiler Buluşmasıʺ programına katıldı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) Çiftçi,"Bu ağır sorumluluğu bana tevdi eden muhterem Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Rabb'im bizleri mahcup etmesin, diyorum." ifadesini kullandı.

"MECLİS'İMİZİN MEHABETİNE YAKIŞMAMIŞTIR"

Ülkedeki huzur ve güven ikliminin, sahada alınan tedbirlerin yanı sıra toplumsal sükunet ve ortak akılla güçlendiğini kaydeden Çiftçi, şöyle devam etti: "Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclis'imizin mehabetine yakışmamıştır. Milletvekillerimiz yapılanı tasvip etmediklerini daha sonra ifade etmişlerdir. Bu süreçte kurumlarımızın saygınlığına özen gösteren sorumlu bir dil. Kamu düzenini büyüten olgun bir tavır. Milletimizin kardeşliğini pekiştiren sağduyulu bir duruş ve prensipler bizim yol gösterici haritamız olacaktır. Milletimizin bizden beklentileri doğrultusunda, 86 milyonun her bir ferdine hizmet etmeyi sürdüreceğiz. CHP bakanların yemin töreni sırasında Meclis'i karıştırdı (Fotoğraf: DHA) 30 yıldır bu büyük ailenin, İçişleri Bakanlığı camiasının mensubuyum. Bu ailenin her bir ferdi fedakarlığın, disiplinin ve adanmışlığın ne olduğunu çok iyi bilmektedir. Mülki idaremizden merkez teşkilatımızdaki sivil çalışma arkadaşlarımıza kadar herkes milletimizin huzuru, devletimizin bekası için emek verir. Bu hedefin sahadaki en görünür teminatı da güvenlik birimlerimizdir. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz tam bir koordinasyon içerisinde, gece gündüz demeden ülkemizin huzuru için görev başındadır." Çiftçi, güvenlik güçlerinin fedakarlıkları sayesinde suç örgütlerinden çetelere, terör örgütlerinden zehir ve insan tacirlerine kadar her alanda önemli başarılar elde ettiklerini vurguladı. Bu vesileyle tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet dileyen Çiftçi, şunları kaydetti: "Şimdi, 40 yılda elde ettiğimiz başarıları taçlandıracağımız bir sürecin içindeyiz, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle inşallah ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle, bugünlere gelen süreçte önemli bir aşamadayız. İçişleri Bakanlığı olarak yürütülen çalışmaların hedefine ulaşması için, diğer kurumlarımızla yakın koordinasyon içinde hareket edecek, üzerimize düşenleri yapacak, hukuk devletinin gereğini her şartta uygulayacağız. Süreci sabote etmeye kalkışanlara ve milletin kardeşliğini hedef alanlara da asla müsaade etmeyeceğiz."