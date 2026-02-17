Bahçeli "Umut Hakkı" dedi Öcalan "iyileştirme" istedi! İmralı'daki 12. görüşmenin arka planı: Entegrasyonu içeren ikinci aşamaya geçildi





BAHÇELİ'NİN "UMUT HAKKI" ÇIKIŞI SONRA İMRALI'DAN "İYİLEŞTİRME" TALEBİ



Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" diyerek "Umut Hakkı"nı gündeme getirmesi sonrası İmralı "şartlarda iyileşme" talep etti.



ÖCALAN: KENDİM İÇİN DEĞİL SÜRECİN İLERLEMESİ İÇİN



Elebaşı Abdullah Öcalan, "Bu konuda üzerime düşeni yaparım. Teorik ve pratik kabiliyetim ve gücüm vardır. Ama bu gücü hayata geçirebileceğim imkanların da sağlanması gerekiyor. Kendim için değil; süreç için, çözüm için, ikinci aşamanın mimarisini oluşturup ilerleyebilmemiz için bu gereklidir" şeklinde konuştu.

Mithat Sancar ise "Sürecin bu ağırlığı ve önemi karşısında, kendisinin yaşama ve iletişim şartlarının mutlaka düzeltilmesi gerekir. Bu da sürecin doğal sonucu olarak ortaya çıkacak gelişmelerdir." dedi.