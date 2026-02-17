Bahçeli "Umut Hakkı" dedi Öcalan "iyileştirme" istedi! İmralı'daki 12. görüşmenin arka planı: Entegrasyonu içeren ikinci aşamaya geçildi
Terörsüz Türkiye sürecinde müşterek raporun eli kulağında. Yasal düzenle için kapsamlı çalışmalar sürerken DEM Parti İmralı Heyeti 12. kez örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Görüşmede Öcalan, entegrasyonu da içeren ikinci aşamaya geçildiğini söyledi. MHP lideri Bahçeli'nin bir kez daha "Umut Hakkı"nı gündeme getirmesi üzerine İmralı 'şartlarda iyileştirme' talep etti. Öcalan bu talebini "Kendim için değil sürecin ilerlemesi için" sözleriyle açıkladı. MHP ise önceki gün 'Umut Hakkı'nın isim olarak olmasa bile içerik olarak raporda olacağını duyurdu.
Terörsüz Türkiye süreci "müşterek rapor" ve yasal düzenleme hazırlıklarıyla yeni bir boyut kazanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti İmralı Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulü sonrası "ortak irade" teyit edildi. İmralı Heyeti'nin açıklamasına göre görüşmede, yürütülen süreçle ilgili "somut ve güven verici" adımların atılması için TBMM'nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
Yasal düzenlemelere ilişkin önerilenlerin yer aldığı ortak raporun bu hafta tamamlanması beklenirken; İmralı Adası'na bir ziyaret daha gerçekleşti.
İMRALI'DA 12. GÖRÜŞME
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı Heyeti, 12. kez örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'la bir araya geldi.
ÖCALAN: BİRİNCİ AŞAMA BİTTİ, İKİNCİ AŞAMA ENTEGRASYON
Görüşmede Öcalan'ın "Örgütsel varlığın feshi ve silahlı mücadelenin bitmesiyle birinci aşama bitmiştir. İkinci aşamanın en önemli konusu olan entegrasyon boyutunu konuşacağız" dediği öğrenildi.
"TEMEL 27 ŞUBAT"
DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar önceki akşam katıldığı bir TV yayınında Öcalan'ın PKK'ya fesih çağrısı yaptığı 27 Şubat bildirisine vurgu yaptı.
Sancar, "Bu mimarinin temeli 27 Şubat bildirisidir. Bu bildiride demokratik entegrasyonun çerçevesi ve temel ilkeleri yeterince işaret edilmiştir. Bu, Öcalan'ın kendi ifadeleriyle söylüyorum, bir siyasi programdır. Dolayısıyla buradan yürümek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ'NİN "UMUT HAKKI" ÇIKIŞI SONRA İMRALI'DAN "İYİLEŞTİRME" TALEBİ
Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" diyerek "Umut Hakkı"nı gündeme getirmesi sonrası İmralı "şartlarda iyileşme" talep etti.
ÖCALAN: KENDİM İÇİN DEĞİL SÜRECİN İLERLEMESİ İÇİN
Elebaşı Abdullah Öcalan, "Bu konuda üzerime düşeni yaparım. Teorik ve pratik kabiliyetim ve gücüm vardır. Ama bu gücü hayata geçirebileceğim imkanların da sağlanması gerekiyor. Kendim için değil; süreç için, çözüm için, ikinci aşamanın mimarisini oluşturup ilerleyebilmemiz için bu gereklidir" şeklinde konuştu.
Mithat Sancar ise "Sürecin bu ağırlığı ve önemi karşısında, kendisinin yaşama ve iletişim şartlarının mutlaka düzeltilmesi gerekir. Bu da sürecin doğal sonucu olarak ortaya çıkacak gelişmelerdir." dedi.
MHP: UMUT HAKKI İSİM OLARAK OLMASA BİLE İÇERİK OLARAK OLACAK
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, müşterek raporda "umut hakkı" konusunun içerik olarak yer alacağını açıkladı. Yıldız, "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak"ifadelerini kullandı.
DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar da "Umut hakkı konusunda Feti Bey'in söyledikleri doğru. Adı "umut hakkı" olmayabilir ancak içeriğe ilişkin bir önerinin komisyon raporunda yer alacağı anlaşılıyor" diye konuştu.