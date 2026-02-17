MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Meclis'i karıştıran CHP'ye tepki: Haddinizi bilin!

Bahçeli, 11 Şubat'ta Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin töreninde olay çıkaran CHP'ye tepki gösterdi. Yaşananların siyasi eşkıyalık olduğunu belirten Bahçeli "Haddinizi bilin" çıkışı yaptı.

Şımarık ve soykırımcı İsrail Başbakanı ve hükümeti insan hakları ihlaline zora dayalı şekilde devam etmiştir. Batı Şeriada arazi teşkiline ilişkin aldığı son karar uluslararası hukukun ihlali kadar, süregelen soykırımın farklı kanallardan ilerlediğinin teyididir.

Nerede bir sorun varsa Türkiye müessir bir şekilde oradadır. Bozuk plak gibi aynı nakarata takılıp kalanların ezbere dayalı kara propagandayı marifet sayanların zoruna gitse de alayının birden uykuları kaçsa da diyorum ki Süper Güç Türkiye'nin muktedir adımları duyulmaya başlamıştır.

Kucaklaşmak varken kutuplaşmak vahamettir. Konuşmak varken kavga etmek insani hasletlere vedadır.

Bu Ramazan'da ülkemin her yerinde gönül gönüllere vererek kardeşliği yükselmeliyiz. Mütevazi sofralarda yerimizi almalıyız.

Hatırlayınız yıllar önce bir konulmamda anasının babasının yüzüne bakan yurdumun masum çocuklarının sözcüsü olmak istemiştim. Memleketim olan Gavurdağı söyleyişiyle "Hani benim püskevitim çikolatam demiştim." O gün bu konuşmayı anlamayan gafiller haftalar boyu mühtehzi ifadelerle püskevit kelimesini dillerine dolamamışlardı. Varsın olsun hata da insanlar içindir. Bu Ramazan da hep birlikte sofraların ocakların gençlerin yaşlıların ve kadınların sesi olalım.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplaşan siyasi garabetler yapılanı kötüleyerek istismar ve rant peşine düşmüşlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi gücü fesattır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi kriz ve kargaşaya oynamaktır.

Geçtiğimiz hafta atanan Adalet ve İçişleri Bakanı arkadaşlarımızın yasal ve anayasal prosedür olan yemin merasimlerinde yaşanan ilkellikleri şiddet sahnelerini anti demokratik muammerleri aziz milletimiz ibretle setretmiştir. Gazi Meclis Aciz Meclis değildir. Gazi Meclis kürsü işgaliyle üçüncü dünya ülkelerini andıracak bir Meclis değildir.

HADDİNİ BİL CHP

Ali kıran baş kesen misiniz? Nesiniz? Kimsiniz? Deli Dumrul gibi hareket etmenin neresi demokrasidir?

Sözün hükmü yerine yumruğun gücüyle oraya buraya sataşmak bir siyasetçiye yakışıyor mu, CHP'nin siyasi çizgisiyle bağdaşıyor mu?

Özellikle yeni atanan Adalet Bakanımızla ilgili rahatsızlığınızın kaynağını nasıl yorumlayalım. İstanbul'daki tezgâhınız bozuldu, öfkeniz buna mı. Rüşvet ve yolsuzluk çarkınız kırıldı, sinir nöbetiniz bundan mı. Maskeleriniz düştü, foyanız ortalığa döküldü. Anormal ve stresli bir gerilimin sebebi buna mı dayalı. Tekrar ifade ediyorum, geçtiğimiz hafta çarşamba günü yapılan yemin merasiminde Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığına leke düşüren müfrit ve müfsit Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini ayıplıyor, haddinizi bilin diyorum."