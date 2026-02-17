Atv canlı yayın izle 17 Şubat 2026: Müge Anlı’da yaşanan olaylar

17 Şubat tarihli bölümde ele alınan gelişmeler ve yaşanan sıcak anlar izleyicilerin yoğun ilgisini çekti. Stüdyoda paylaşılan yeni bilgiler, ortaya atılan iddialar ve dikkat çeken yüzleşmeler gün boyunca en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte 17 Şubat 2026 Salı günü yayınlanan bölümde öne çıkan gelişmeler…

MÜGE ANLI'DA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Farklı kimliklere bürünerek çok sayıda kişiyi mağdur ettiği öne sürülen Oğuz Çalış hakkında yürütülen soruşturma sonuç verdi. Kimi zaman zeytin ticareti yaptığını söyleyen, kimi zaman emlakçılık yapan ya da evlilik vaadiyle güven kazanan Çalış'ın, iddialara göre birçok kişiyi dolandırdığı belirtildi. Yayınların ardından mağdurlar Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giderek şikayette bulundu. Cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh ceza hakimliğine sevk edilen Çalış, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanarak Metris T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan 68 yaşındaki Havva Ufuk'un iddiası da gündeme damga vurdu. Ufuk, 50 yıllık eşinin kendisinden habersiz evi sattığını öne sürerek çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkmakta buldu. "Yarım asırlık emeğin karşılığı sokağa atılmak mı?" sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Bir başka başlıkta ise Mekiye Akyel'in kaybolmadan önce yeni bir hayat kurma çabasında olduğu iddiaları konuşuldu. Genç kadının bir dönem kısa süreli bulaşıkçı olarak çalıştığı tantunicinin işletmecisi, kimliğini gizleme ihtiyacı hissettiğini öne sürdü. Akyel'in kaybına ilişkin şüpheler sürerken, İsa Güç'ün kaybolma olayının ardından imam nikahıyla başka bir evlilik yaptığı ortaya çıktı.

Yayına bağlanan ve iddiaların merkezindeki eski eş ise çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsa ile Mekiye'nin birlikte yaşadığı evde bir süre kaldıklarını belirten kadın, bu süreçte şiddete maruz kaldığını ve "Senin de sonun Mekiye gibi olacak" sözleriyle tehdit edildiğini iddia etti. Yaşadıklarını ailesine anlattıktan sonra evi terk ettiğini söyledi.

MÜGE ANLI CANLI İZLE