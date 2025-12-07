Ertuğrul Doğan G.Saray-Samsun maçında yaşanan penaltı pozisyonunu değerlendirdi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray-Samsunspor maçında Kazımcan'ın eline çarpan pozisyon ile ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu. Doğan, "Bir futbolsever olarak dünkü maçta yaşanan son dakika penaltı pozisyonu tam bir skandal. Samsunspor'un ciddi anlamda hakkı yenmiştir. TFF Başkanının gereğini yapacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

VAR'DAKİ HATA KABUL EDİLEMEZ

Kararın hata olmadığını vurgulayan Doğan, "Her hata, hata değildir belli hakemler belli hataları tekrarlıyorsa bu tip insanların illa hakemlik yapmasına gerek yok, bu işlerden uzaklaştırılması lazım. Sahada hakem hatası olur mu? Olur. İnsanız hepimiz, hepimiz hata yaparız. Ama VAR'ın başında oturuyorsun, pozisyonu tekrar tekrar izleme şansın var. Bu kadar açık bir pozisyonu görmedim diyorsan burada bir sıkıntı var" dedi.