Okan Buruk: "Fenerbahçe derbisinde 14-15 yanlış karar vardı"

Buruk: “Fenerbahçe derbisinde aleyhimize 14-15 yanlış karar verildi. Sakin kalmamız çok zor. Samsun maçındaki pozisyon penaltı değil”

Giriş Tarihi :06 Aralık 2025
Okan Buruk: Fenerbahçe derbisinde 14-15 yanlış karar vardı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Fenerbahçe derbisinde aleyhimize belki 14-15 yanlış karar var. Böyle bir durumda saha kenarında sakin kalmamız çok zor. Yayıncı da 14 yanlış kararın söylenmesinden sonra 'Maçın sonucuna etki edecek hata yapmadı' denmesi futbol adına inanılmaz" ifadelerini kullandı. Okan hoca, dünkü maçın son dakikalarında Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyon ile ilgili, "Benim görüşüm kolun doğan konumda olduğu yönünde. Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde gördük. Hakem penaltı verseydi belki kimse bir şey diyemezdi. Ama bana göre penaltı yok" dedi.

