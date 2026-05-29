Putin'in ölümsüzlük takıntısı! 26 milyar dolarlık projenin arka planı: İki kilit isim dikkat çekti

Putin'in uzun ömür girişiminde, endokrinolog kızı Maria Vorontsova ve Kurçatov Enstitüsü'nün başkanı Mihail Kovalçuk kilit isimler olarak öne çıkıyor.

Rusya'da Putin'in yaşlanmayı geciktirme arayışları, organ nakli, mini domuzların kullanımı ve ultra düşük sıcaklıklara maruz bırakma gibi yöntemlerle devlet önceliği haline geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in mikrofon skandalıyla gündeme gelen konuşmaları, biyoteknoloji ve uzun yaşam konularını içeriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in geçtiğimiz yıl İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla Çin'de düzenlenen askeri geçit töreni sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı konuşma gündemden düşmüyor. Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda mikrofon açık unutulunca kırmızı halıda yürüyen iki liderin diyaloğu tüm dünyaya afişe oldu.

Putin ve Şi'nin sızan ifşa olan konuşmasının ardından Putin'in uzun yaşam ve ölümsüzlük ilgisi gündeme gelmeye devam ediyor.

Mikrofon skandalında Putin biyoteknolojinin çok hızlı geliştiğini, gelecekte insan organlarının sürekli nakledilebileceğini belirterek "Ne kadar uzun yaşarsanız o kadar genç kalırsınız, hatta ölümsüzlüğe ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Cinping ise eski dönemlerde 70 yaşına ulaşmanın bile çok nadir bir durum olduğunu hatırlatarak bu yüzyılda insanoğlunun 150 yaşına kadar yaşamasının sırrının çözülebileceğini dile getirdi.

Putin'in gençliği

ORGAN NAKLİ, DOMUZLAR, SICAKLIK YÖNTEMİ

Jeff Bezos, Sam Altman ve Peter Thiel gibi Silikon Vadisi milyarderleri gibi Putin de uzun zamandır yaşlanma karşıtı araştırmalarla ilgileniyor. Ancak The Wall Street Journal'ın belirttiğine göre Rusya'da Putin'in yaşlanmayı geciktirme arayışı; organ nakli, mini domuzların kullanımı ve ultra düşük sıcaklıklara maruz bırakma gibi çok çeşitli yöntemlere dayanan bir devlet önceliği haline geldi.

Geçtiğimiz ay Rus hükümeti Putin'in 26 milyar dolarlık uzun ömür girişimi olan "Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri kapsamında hücresel yaşlanmayı yavaşlatmayı amaçlayan bir gen terapisi tedavisinin geliştirildiğini duyurdu.

Rusya Bilim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinsky, 23 Nisan'da yaptığı açıklamada, ilacın "yaşlanmaya karşı mücadelede en umut vadeden yollardan birini temsil ettiğini" söyledi.