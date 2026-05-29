Putin'in ölümsüzlük takıntısı! 26 milyar dolarlık projenin arka planı: İki kilit isim dikkat çekti
Vladimir Putin ve Şi Cinping'in açık mikrofonla dünyaya sızan ölümsüzlük sohbeti Rusya'daki çalışmalarla yeniden gündem oldu. ABD gazetesi Putin'in ömrünü uzatmak için yaptığı hamlelere dikkat çekerken Rusya’nın laboratuvarda organ üretimi, gen terapisi ve biyoteknolojiyle insan ömrünü 150 yıla çıkarmayı hedefleyen projeleri tartışma yarattı. Putin'in ölümsüzlük 26 milyar dolarlık projesinin iki kilit ismi ise dikkat çekti.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in mikrofon skandalıyla gündeme gelen konuşmaları, biyoteknoloji ve uzun yaşam konularını içeriyor.
- Putin, biyoteknolojinin hızlı gelişimiyle insan organlarının sürekli nakledilebileceğini ve ölümsüzlüğe ulaşılabileceğini belirtti.
- Rusya'da Putin'in yaşlanmayı geciktirme arayışları, organ nakli, mini domuzların kullanımı ve ultra düşük sıcaklıklara maruz bırakma gibi yöntemlerle devlet önceliği haline geldi.
- Rus hükümeti, uzun ömür girişimi kapsamında hücresel yaşlanmayı yavaşlatmayı amaçlayan bir gen terapisi tedavisi geliştirdiğini duyurdu.
- Putin'in uzun ömür girişiminde, endokrinolog kızı Maria Vorontsova ve Kurçatov Enstitüsü'nün başkanı Mihail Kovalçuk kilit isimler olarak öne çıkıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz yıl İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla Çin'de düzenlenen askeri geçit töreni sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı konuşma gündemden düşmüyor. Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda mikrofon açık unutulunca kırmızı halıda yürüyen iki liderin diyaloğu tüm dünyaya afişe oldu.
MİKOFONDAN DÜNYAYA SIZAN KONUŞMA
Mikrofon skandalında Putin biyoteknolojinin çok hızlı geliştiğini, gelecekte insan organlarının sürekli nakledilebileceğini belirterek "Ne kadar uzun yaşarsanız o kadar genç kalırsınız, hatta ölümsüzlüğe ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Cinping ise eski dönemlerde 70 yaşına ulaşmanın bile çok nadir bir durum olduğunu hatırlatarak bu yüzyılda insanoğlunun 150 yaşına kadar yaşamasının sırrının çözülebileceğini dile getirdi.
PUTİN'İN ÖLÜMSÜZLÜK SEVDASI
Putin ve Şi'nin sızan ifşa olan konuşmasının ardından Putin'in uzun yaşam ve ölümsüzlük ilgisi gündeme gelmeye devam ediyor.
ORGAN NAKLİ, DOMUZLAR, SICAKLIK YÖNTEMİ
Jeff Bezos, Sam Altman ve Peter Thiel gibi Silikon Vadisi milyarderleri gibi Putin de uzun zamandır yaşlanma karşıtı araştırmalarla ilgileniyor. Ancak The Wall Street Journal'ın belirttiğine göre Rusya'da Putin'in yaşlanmayı geciktirme arayışı; organ nakli, mini domuzların kullanımı ve ultra düşük sıcaklıklara maruz bırakma gibi çok çeşitli yöntemlere dayanan bir devlet önceliği haline geldi.
Geçtiğimiz ay Rus hükümeti Putin'in 26 milyar dolarlık uzun ömür girişimi olan "Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri kapsamında hücresel yaşlanmayı yavaşlatmayı amaçlayan bir gen terapisi tedavisinin geliştirildiğini duyurdu.
Rusya Bilim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinsky, 23 Nisan'da yaptığı açıklamada, ilacın "yaşlanmaya karşı mücadelede en umut vadeden yollardan birini temsil ettiğini" söyledi.
UKRAYNA SAVAŞI DETAYI
Putin'in Pekin'de bahsettiği ise ömrü uzatan yeniliklerden biri olan laboratuvarda organ nakli için insan organları üretmek. WSJ ise tüm bunların 2024'te açıklanan ve on yılın sonuna kadar 175 bin hayat kurtarmayı vaat eden ulusal uzun yaşam girişiminin bir parçası. Ancak eleştirmenler, bu 175 bin sayısının dikkat çekici olduğunu söylüyor. Çünkü bu sayı, Ukrayna savaşında hayatını kaybettiği tahmin edilen Rus askerlerinin sayısına yaklaşık olarak denk geliyor.
Putin tarafından görevlendirilen Rus devlet bilim insanları iki temel teknolojiye odaklandı: biyobaskı, yani canlı doku 3 boyutlu yazıcıyla üretme ve ksenotransplantasyon, yani insan organlarını insanlarla genetik olarak uyumlu kabul edilen bir domuz türü olan mini domuzların içinde yetiştirme. Hükümet kurumlarıyla çalışan Rus bilim insanları, insan kıkırdak dokusu ve fare tiroid bezini biyobaskı yöntemiyle ürettiklerini ve 2030 yılına kadar insan organı değişimini hedeflediklerini iddia ediyor. Domuzların içinde organ yetiştirme konusunda da benzer bir zaman çizelgesi tartışılıyor.
Kremlin basın servisinin e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu'nda bu alanda çok çeşitli bilimsel programlar üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Bu projeler devlet tarafından destekleniyor ve birçok bilimsel ve araştırma kurumu bunlara katılıyor." denildi.
UZUN ÖMÜR PROJESİNİN KİLİT İSMİ! KIZI DA YANINDA
Rusya'nın uzun ömür girişimine Putin'e yakın iki isim öncülük ediyor: Devlet destekli genetik programlarını denetleyen endokrinolog kızı Maria Vorontsova ve Sovyet döneminden kalma nükleer araştırma merkezi Kurçatov Enstitüsü'nün başkanı fizikçi Mihail Kovalçuk.
Putin'in yakın müttefiki, bankacı ve medya yatırımcısı Yuri Kovalchuk'un kardeşi olan Kovalchuk , Kremlin'in uzun ömürlülük çabalarının entelektüel mimarı haline geldi. Bilimin yakında insanların vücut parçalarını süresiz olarak onarmasına ve değiştirmesine olanak sağlayacağını savunuyor.