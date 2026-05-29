29 Mayıs 2026 hava durumu: Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı geldi! Listede hangi şehirler var?
29 Mayıs son dakika hava durumu raporuna göre Meteoroloji'den kritik uyarılar geldi. Ülke genelinde hava sıcaklıkları hızla düşerken, MGM 8 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken hangi illerde hava sıcaklığının düşeceği merak konusu oldu. İşte güncel meteorolojik görünüm ve il il hava durumu tahminleri...
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kıyı Ege ve Antalya dışındaki tüm bölgeler için uyarı yayımlarken 8 il için sarı kodlu alarm verdi.
- Rüzgar hızının saatte 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.
- İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Ankara, Eskişehir ve Karadeniz bölgesinde aralıklı sağanak yağışlar görülecek.
- Ege bölgesinde Afyonkarahisar, Denizli ve Manisa'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Uzmanlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege ve Antalya dışındaki tüm bölgeleri uyarırken 8 il için de sarı kodlu alarm verdi. Rüzgar hızının saatte 60 kilometreyi bulması beklenirken uzmanlar sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
8 İLE SARI KOD VERİLDİ
- Adana
- Artvin
- Giresun
- Hatay
- Kahramanmaraş
- Rize
- Trabzon
- Osmaniye
TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞ ALARMI
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurt genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLARDA SERT DÜŞÜŞ
Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu bölgelerde 5 ila 7 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
Rüzgârın; Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatıdan, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, ulaşımda aksama ve yıldırım riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK
Ordu başta olmak üzere Doğu Karadeniz kıyılarında gün boyunca aralıklarla kuvvetli yağış geçişleri görülebileceği belirtiliyor. Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor.
Gaziantep ve Kilis çevrelerinde zaman zaman 60 km/saat hıza ulaşabilecek rüzgâr nedeniyle çatı uçması ve ulaşımda aksama riskine karşı uyarı yapıldı.
29 MAYIS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Çanakkale
|Parçalı ve çok bulutlu
|24°C
|İstanbul
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|23°C
|Kırklareli
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|23°C
|Sakarya
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|22°C
EGE
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Afyonkarahisar
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|19°C
|Denizli
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|28°C
|İzmir
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|29°C
|Manisa
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|28°C
AKDENİZ
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Adana
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|28°C
|Antalya
|Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|30°C
|Burdur
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|25°C
|Hatay
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|23°C
İÇ ANADOLU
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Ankara
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|18°C
|Çankırı
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|19°C
|Eskişehir
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|18°C
|Konya
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|24°C
BATI KARADENİZ
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Bolu
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|17°C
|Düzce
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|21°C
|Kastamonu
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|14°C
|Zonguldak
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|19°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Amasya
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|22°C
|Artvin
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|18°C
|Samsun
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|21°C
|Trabzon
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|19°C
DOĞU ANADOLU
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Erzurum
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|15°C
|Kars
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|15°C
|Malatya
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|22°C
|Van
|Parçalı ve çok bulutlu
|23°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Diyarbakır
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|25°C
|Mardin
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|24°C
|Siirt
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|27°C
|Şanlıurfa
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|29°C
DENİZLERDE HAVA
|Bölge
|Hava Durumu
|Rüzgar
|Dalga
|Karadeniz
|Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|3-7 kuvvetinde
|1,0 - 3,0 m
|Marmara
|İlk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|3-5 kuvvetinde
|0,5 - 1,5 m
|Ege
|Parçalı ve yer yer çok bulutlu
|3-6 kuvvetinde
|1,0 - 2,5 m
|Akdeniz
|Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|3-7 kuvvetinde
|1,0 - 3,0 m
|Van Gölü
|Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı
|3-7 kuvvetinde
|0,25 - 1,25 m