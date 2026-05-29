CANLI YAYIN
Geri

29 Mayıs 2026 hava durumu: Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı geldi! Listede hangi şehirler var?

29 Mayıs son dakika hava durumu raporuna göre Meteoroloji'den kritik uyarılar geldi. Ülke genelinde hava sıcaklıkları hızla düşerken, MGM 8 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken hangi illerde hava sıcaklığının düşeceği merak konusu oldu. İşte güncel meteorolojik görünüm ve il il hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
29 Mayıs 2026 hava durumu: Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı geldi! Listede hangi şehirler var?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kıyı Ege ve Antalya dışındaki tüm bölgeler için uyarı yayımlarken 8 il için sarı kodlu alarm verdi.
  • Rüzgar hızının saatte 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.
  • İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Ankara, Eskişehir ve Karadeniz bölgesinde aralıklı sağanak yağışlar görülecek.
  • Ege bölgesinde Afyonkarahisar, Denizli ve Manisa'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Uzmanlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege ve Antalya dışındaki tüm bölgeleri uyarırken 8 il için de sarı kodlu alarm verdi. Rüzgar hızının saatte 60 kilometreyi bulması beklenirken uzmanlar sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? Sizin şehrinizde yağış var mı? İşte günün meteoroloji raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kıyı Ege ve Antalya dışındaki tüm bölgeler için uyarı yayımlarken 8 il için sarı kodlu alarm verdi.

8 İLE SARI KOD VERİLDİ

  • Adana
  • Artvin
  • Giresun
  • Hatay
  • Kahramanmaraş
  • Rize
  • Trabzon
  • Osmaniye

Rüzgar hızının saatte 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞ ALARMI

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurt genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Ankara, Eskişehir ve Karadeniz bölgesinde aralıklı sağanak yağışlar görülecek.

SICAKLIKLARDA SERT DÜŞÜŞ

Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu bölgelerde 5 ila 7 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

29 Mayıs 2026 hava durumu: Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı geldi! Listede hangi şehirler var?-5

Rüzgârın; Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatıdan, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, ulaşımda aksama ve yıldırım riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Ege bölgesinde Afyonkarahisar, Denizli ve Manisa'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Ordu başta olmak üzere Doğu Karadeniz kıyılarında gün boyunca aralıklarla kuvvetli yağış geçişleri görülebileceği belirtiliyor. Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor.

Uzmanlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Gaziantep ve Kilis çevrelerinde zaman zaman 60 km/saat hıza ulaşabilecek rüzgâr nedeniyle çatı uçması ve ulaşımda aksama riskine karşı uyarı yapıldı.

29 Mayıs 2026 hava durumu: Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı geldi! Listede hangi şehirler var?-8

29 MAYIS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

İlHava DurumuSıcaklık
ÇanakkaleParçalı ve çok bulutlu24°C
İstanbulParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı23°C
KırklareliParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı23°C
SakaryaParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı22°C

29 Mayıs 2026 hava durumu: Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı geldi! Listede hangi şehirler var?-9

EGE

İlHava DurumuSıcaklık
AfyonkarahisarParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı19°C
DenizliParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28°C
İzmirParçalı, yer yer çok bulutlu29°C
ManisaParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28°C

29 Mayıs 2026 hava durumu: Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı geldi! Listede hangi şehirler var?-10

AKDENİZ

İlHava DurumuSıcaklık
AdanaParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28°C
AntalyaParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı30°C
BurdurParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı25°C
HatayParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı23°C

29 Mayıs 2026 hava durumu: Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı geldi! Listede hangi şehirler var?-11

İÇ ANADOLU

İlHava DurumuSıcaklık
AnkaraParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı18°C
ÇankırıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı19°C
EskişehirParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı18°C
KonyaParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı24°C

29 Mayıs 2026 hava durumu: Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı geldi! Listede hangi şehirler var?-12

BATI KARADENİZ

İlHava DurumuSıcaklık
BoluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı17°C
DüzceParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı21°C
KastamonuParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı14°C
ZonguldakParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı19°C

29 Mayıs 2026 hava durumu: Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı geldi! Listede hangi şehirler var?-13

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

İlHava DurumuSıcaklık
AmasyaParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı22°C
ArtvinParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı18°C
SamsunParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı21°C
TrabzonParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı19°C

29 Mayıs 2026 hava durumu: Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı geldi! Listede hangi şehirler var?-14

DOĞU ANADOLU

İlHava DurumuSıcaklık
ErzurumParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı15°C
KarsParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı15°C
MalatyaParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı22°C
VanParçalı ve çok bulutlu23°C

29 Mayıs 2026 hava durumu: Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı geldi! Listede hangi şehirler var?-15

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İlHava DurumuSıcaklık
DiyarbakırParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı25°C
MardinParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı24°C
SiirtParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı27°C
ŞanlıurfaParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29°C

29 Mayıs 2026 hava durumu: Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı geldi! Listede hangi şehirler var?-16

DENİZLERDE HAVA

BölgeHava DurumuRüzgarDalga
KaradenizSağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı3-7 kuvvetinde1,0 - 3,0 m
Marmaraİlk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı3-5 kuvvetinde0,5 - 1,5 m
EgeParçalı ve yer yer çok bulutlu3-6 kuvvetinde1,0 - 2,5 m
AkdenizDoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı3-7 kuvvetinde1,0 - 3,0 m
Van GölüParçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı3-7 kuvvetinde0,25 - 1,25 m
Takvim Kaynak Tercihleri
Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: 20 il için sarı kod verildi! İstanbul, Ankara...
SONRAKİ HABER

Kuvvetli sağanak geliyor!
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Meteoroloji

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler