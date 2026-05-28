Trump'lı 250 dolar mı geliyor? 1866 yılından beri ABD tarihinde ilk olacak: Kongre onaylarsa hazırız
Washington Post'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre; Trump yönetimi ülkenin kuruluşunun 250. yılı anısına üzerinde Başkan Donald Trump'ın resmi bulunan 250 dolarlık yeni banknotların basılması için Hazine Bakanlığı'na baskı uyguluyor. Mevcut yasaların "yalnızca vefat etmiş kişilerin resimleri paraya basılabilir" engeline rağmen, İngiliz ressam Iain Alexander tarafından çizilen ve Trump'ın onayından geçen taslak tasarımların kurumlara sunulduğu öğrenildi. Hazine Bakanı Scott Bessent ise iddiaları kısmen doğrulayarak, Kongre'deki olası bir yasa değişikliğine karşı sadece "ön hazırlık" yaptıklarını savundu.
ABD yönetiminin, üzerinde Başkan Donald Trump'ın resminin olacağı 250 dolarlık yeni banknotların basılması konusunda ilgili kurum yetkililerine baskı yaptığı iddia edildi.
Amerikan Washington Post gazetesinin adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, üzerinde Trump'ın resminin olacağı banknotlar için girişimler hızlandı.
Trump'ın Hazine Bakanlığına atadığı Müsteşar Brandon Beach ile Kıdemli Danışman Mike Brown, üzerinde Trump'ın resminin olacağı 250 dolarlık yeni banknotların basılması için Baskı ve Gravür Bürosu'na düzenli şekilde baskı yapıyor.
Buna karşın kurum yetkilileri, ilgili yasaya göre sadece vefat etmiş kişilerin görsellerinin banknotlara işlenebileceğini, dolayısıyla halen hayatta olan bir başkanın resminin kullanılmasının yasal olarak da sorun yaratacağını dile getiriyor.
Federal yasalara göre, ABD banknotlarında 1866 yılından bu yana yalnızca hayatını kaybetmiş kişilerin portreleri kullanılabiliyor.
Söz konusu çabalar sonuca ulaşır ve Trump'ın resmi banknotlara işlenirse ABD tarihinde ilk kez hayatta olan bir kişinin görseli, ABD doları üzerinde kullanılmış olacak.
Habere göre, Beach, geçen ağustos ve eylül aylarında büro personeline, üzerinde Trump'ın resminin olduğu banknot taslaklarını sundu. Bu taslaklardan birinde 250 dolarlık banknotun ortasında, Başkan Trump'ın yüzü, Başkan'ın ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in imzalarının arasında yer alıyordu.
Tasarımı yapan İngiliz ressam Iain Alexander, konuyla ilgili Washington Post'a yaptığı açıklamada, taslağın, Trump tarafından onaylandığını belirtti.
Alexander, Trump'ın, Amerikan bayrağının renkleri ve ülkenin kuruluşunun 250. yılını anan bir logonun eklenmesi gibi orijinal tasarımındaki değişiklikleri onayladığını kaydetti.
BAKAN BESSENT HAZİNE BAKANLIĞININ SADECE ÖN HAZIRLIK YAPTIĞINI AÇIKLADI
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray'da düzenlediği brifingde konuyla ilgili soruları yanıtladı.
Bessent, Kongre önünde zaten bu yönde bir tasarı olduğunu ve kendilerinin tasarının kabul edilmesi ihtimaline karşılık ön hazırlık yaptıklarını belirtti.
ABD'li Bakan, "her şeyin Kongre'nin elinde olduğunu" vurgulayarak, Bakanlığının yasa tasarısının kabul edilmesi ihtimaline karşı hazırlık yaptığını ancak Hazine Bakanlığının yasaya uyacağını bildirdi.
Bessent, ülkenin 250. yılını kutlayan bir banknotta görevdeki kişinin resminin yer almasının "uygunsuz" olduğunu düşünmediğinin altını çizdi.
Ülkenin 250. yılını anmak amacıyla geçen yıl Kongre'ye sunulan ve Trump'ın 250 dolarlık banknotta yer almasını sağlayacak yasa tasarısı, o günkü tartışmaların ardından rafa kaldırılmıştı.