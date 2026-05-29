ATV ekranlarında Var Mısın Yok Musun heyecanı! İşte ilk bölümde yaşananlar
Ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv ekranlarında yayın hayatına başlayan "Var Mısın Yok Musun" yarışmasının ilk bölümüne Sinoplu Şeyma Soydemir damga vurdu. Kızıyla birlikte karavanla Türkiye'yi gezme hayali kuran 29 yaşındaki Şeyma, cesur hamlelerle ilerlediği yarışmanın son turunda büyük bir talihsizlik yaşayarak 2 milyon TL'lik kutuyu açtırdı. İşte "Var Mısın Yok Musun"un ilk bölümünde yaşananlar...
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv ekranında başladı.
Türkiye'nin ekran başına kilitlendiği yarışmanın ilk bölüm yarışmacısı Sinoplu Şeyma Soydemir oldu. 29 yaşında, evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Şeyma, hayatı boyunca ailevi ve maddi zorluklarla mücadele etti. Yarışmadaki hedefi, hayali olan karavanı almak ve kızıyla tüm ülkeyi gezebilmekti.
2 numaralı kutuyla yarışan Şeyma, açtırdığı kırmızı tutarlara rağmen oyunda kalmayı başararak 6. tura kadar iddialı bir şekilde ilerledi. Yarışma boyunca hem duygusal anlar yaşayan hem de cesur kararlar veren Şeyma, eşinin de fikrini alarak 6. turun sonunda 345.000 TL'lik banka teklifini reddetti ve 7. tura devam etmek istedi.
Son turda büyük talihsizlik yaşayan Şeyma, 2 milyon TL'lik kutuyu açtırınca hayal kırıklığı yaşadı. Gelen son teklif olan 5.500 TL'yi kabul eden Şeyma'nın kendi kutusundan ise 10.000 TL çıktı.
Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam 20.00'de atv'de!