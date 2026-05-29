Galatasaray'dan 10+4 hamlesi! 4 milli yıldız listede

Teknik Direktör Okan Buruk'un performansını yakından takip ettiği Can Uzun için kulüpler arasındaki bonservis görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Genç futbolcu, geride kalan sezonda Frankfurt formasıyla 10 gol ve 6 asistlik katkı verirken, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynadığı karşılaşmalarda da etkili bir görüntü ortaya koymuştu.

Yusuf Sarı da Galatasaray'ın listesinde

BAŞAKŞEHİR'DEN ÇİFTE TAKVİYE PLANI

Galatasaray'ın yerli transfer listesindeki diğer iki isim ise RAMS Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı. Sarı-kırmızılı yönetimin, iki oyuncu için birlikte hareket ederek Başakşehir'e kapsamlı bir teklif sunmayı planladığı öğrenildi.

Teknik heyetin özellikle hücum hattındaki alternatifleri artırmak istediği, bu nedenle hem santrfor pozisyonunda görev yapan Bertuğ Yıldırım'ın hem de kanatlarda oynayabilen Yusuf Sarı'nın kadroya dahil edilmesinin hedeflendiği ifade ediliyor.