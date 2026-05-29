Galatasaray'dan 10+4 hamlesi! 4 milli yıldız listede
Yeni sezonda hem Avrupa hem Süper Lig için daha geniş bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek üzere dört ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların listesinin başında Can Uzun yer alırken, Başakşehir’den Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı ile Torino forması giyen Emirhan İlkhan da transfer planlamasında öne çıktı.
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray, 10+4 yabancı kuralı nedeniyle yerli oyuncu transferlerine ağırlık vererek hücum ve orta saha bölgelerine takviye yapmayı planlıyor.
- Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun, 10 numara pozisyonu için sarı-kırmızılıların öncelikli transferi olurken, Alman kulübü 40-45 milyon Euro bonservis bekliyor.
- Galatasaray, RAMS Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı için birlikte teklif sunmayı planlıyor.
- Torino'da forma giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Emirhan İlkhan, orta saha için transfer listesine eklendi.
- Teknik Direktör Okan Buruk, dört yerli futbolcunun da performansını yakından takip ediyor ve olumlu raporlar veriyor.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezonun kadro yapılanması kapsamında yerli oyuncu havuzunu genişletmek için çalışmalarını hızlandırdı.
10+4 yabancı kuralının etkisiyle yerli alternatiflere yönelen sarı-kırmızılı ekip, hücum ve orta saha bölgelerine yapılacak takviyelerde Türk oyunculara öncelik vermeyi planlıyor. Bu doğrultuda dört futbolcu için temasların yoğunlaşması bekleniyor.
CAN UZUN İLK SIRADA
Dries Mertens'in ardından uzun süredir aranan 10 numara pozisyonu için ilk gündeme gelen isimlerden biri Bernardo Silva olmuştu. Ancak Portekizli yıldızın üç yıllık sözleşme karşılığında talep ettiği yüksek maliyet, Galatasaray yönetimini farklı seçeneklere yöneltti.
Sarı-kırmızılıların bu bölgedeki önceliği ise Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun oldu. Henüz 20 yaşında olan milli futbolcu, yalnızca 10 numara değil, sol kanat ve forvet bölgelerinde de görev yapabiliyor. Frankfurt'un oyuncu için 40-45 milyon Euro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunduğu belirtilirken, Galatasaray yönetimi bu transferi geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak değerlendiriyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un performansını yakından takip ettiği Can Uzun için kulüpler arasındaki bonservis görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Genç futbolcu, geride kalan sezonda Frankfurt formasıyla 10 gol ve 6 asistlik katkı verirken, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynadığı karşılaşmalarda da etkili bir görüntü ortaya koymuştu.
BAŞAKŞEHİR'DEN ÇİFTE TAKVİYE PLANI
Galatasaray'ın yerli transfer listesindeki diğer iki isim ise RAMS Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı. Sarı-kırmızılı yönetimin, iki oyuncu için birlikte hareket ederek Başakşehir'e kapsamlı bir teklif sunmayı planladığı öğrenildi.
Teknik heyetin özellikle hücum hattındaki alternatifleri artırmak istediği, bu nedenle hem santrfor pozisyonunda görev yapan Bertuğ Yıldırım'ın hem de kanatlarda oynayabilen Yusuf Sarı'nın kadroya dahil edilmesinin hedeflendiği ifade ediliyor.
23 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 7 gol ve 2 asist üretti. Yusuf Sarı ise 21 lig karşılaşmasında 1 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Milli takım havuzunda yer alan iki futbolcunun da Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.
ORTA SAHADA EMİRHAN İLKHAN GÜNDEMİ
Galatasaray'ın yerli rotasyonunu güçlendirmek istediği bir diğer bölge ise orta saha. Bu doğrultuda Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan da transfer listesine eklendi.
İtalya temsilcisiyle kısa süre önce yeni sözleşme imzalayan 21 yaşındaki futbolcu, yaşının genç olması ve yerli statüsünde oynayabilmesi nedeniyle teknik heyetin dikkatini çekiyor. Okan Buruk'un da olumlu rapor verdiği Emirhan'ın durumu yakından takip edilirken, oyuncunun kulübüyle yapılabilecek olası görüşmeler değerlendiriliyor.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro seviyesinde gösterilen Emirhan İlkhan, geride kalan sezonda Torino formasıyla 22 resmi maçta görev aldı ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
Galatasaray yönetimi, Can Uzun, Bertuğ Yıldırım, Yusuf Sarı ve Emirhan İlkhan transferleriyle yeni sezon öncesinde yerli oyuncu havuzunu önemli ölçüde genişletmeyi hedefliyor.